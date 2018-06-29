“Euroafrica Interconnector” Denizaltı Elektrik Kablosu Döşenmesi İncelemesi Mısır’ın Elinde

Mısır’ı, enerji alanında Güney Kıbrıs ve Yunanistan ile bağlayacak olan “EuroAfrica Interconnector” denizaltı elektrik kablo döşenmesine ilişkin fizibilite çalışmasının, Mısır Elektrik Bakanı Mohamed Shaker’in önünde bulunduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, ruhsat sürecinde önemli bir aşamayı teşkil eden fizibilite çalışmasının, EuroAfrica Interconnector Stratejik Konsey Başkanı Yoannis Kasulidis tarafından, Kahire’de gerçekleştirilen görüşmeyle, Mısır Elektrik Bakanı Modamed Shaker’e sunulduğunu yazdı.

Habere göre, görüşmede Güney Kıbrıs’ın Mısır Büyükelçisi Xaris Moritsis de hazır bulundu.

Mısırlı Bakan, çalışmayı teslim alırken yaptığı konuşmada bunun tamamlanmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve bu şekilde Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi’nin, Mısır’ın Doğu Akdeniz bölgesinde, bölgesel enerji takası merkezi olarak rolünün pekişeceğini ifade etti.

Mısırlı Bakan, çalışmanın bir an önce El Sisi’ye sunulması için de yetkililerinin hızlı bir şekilde bunu değerlendirmesini talep etti.

Kasulidis ise açıklamasında denizaltı elektrik kablo döşenmesi çalışmasının, ekonomik ve siyasi faydayla birlikte, Güney Kıbrıs ve Girit’in AB ile bağlanmasına olanak sağlayacağını ifade etti.



