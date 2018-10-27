Eski Yunan Bakan Ve Eşi, Kıbrıs Bankası’nın Araştırması Sonucunda Gözaltına Alındı

Lefkoşa, 27 Ekim 18 : Güney Kıbrıs’ta Kıbrıs Bankası tarafından yapılan bir araştırmanın, şüpheli bir şirketin silah sistemleri alışverişleriyle bağlantısı olan faaliyetlerini ortaya çıkardığı ve bu araştırmaların ucunun, PASOK hükümetinden eski bir Yunan bakana dokunduğu belirtildi.



Yunan Deniz Kuvvetleri’ne bağlı firkateynlerin modernizasyonuyla ilgili kara para güzergâhının Kıbrıs Bankası’nın araştırmasıyla ortaya çıktığını yazan Alithia gazetesi, bu durumun kara para aklanmasıyla ilgili olarak Yunanistan’daki eski bakanlardan Yannos Papandoniu ile eşi Stavrula Kuraku’yu suçlu durumuna düşürdüğünü ifade etti.



Gazete, Papandoniu ile eşinin, geçtiğimiz Salı günü Yunanistan’da karşı karşıya bulundukları suçlamalarla ilgili yaptıkları savunmanın ardından, gözaltına alındıklarını kaydetti.



Olayla ilgili araştırmanın 2013 yılında başladığını ve Güney Kıbrıs’ta bulunan “Suçların Örtbas Edilmesine Karşı Mücadele Birimi” (MOKAS) tarafından, Yunan makamları tarafından da izlenmekte olan bahse konu şirketin faaliyetlerinin araştırılmasının istendiğini belirten gazete, Kıbrıs Bankası’nın, yaptığı araştırma çerçevesinde, şirketin sahibinin o zamana kadar Yunan makamları ve MOKAS tarafından da bilinmeyen başka kuruluşlarda da çıkarı olduğu sonucuna ulaştığını ekledi.



(İY/SEL)

