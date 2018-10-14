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Eski Rum Dışişleri Bakanı Erato Kozaku Markulli İle Söyleşi

“AKINCI İLE KONUŞMAMAK YANLIŞ”

Eski Rum Dışişleri Bakanı Erato Kozaku Markulli İle Söyleşi

“AKINCI İLE KONUŞMAMAK YANLIŞ”

14 Ekim 2018 Pazar 13:16
Eski Rum Dışişleri Bakanı Erato Kozaku Markulli İle Söyleşi

“AKINCI İLE KONUŞMAMAK YANLIŞ”

Lefkoşa, 14 Ekim 18 (.): Eski Rum Dışişleri Bakanı Erato Kozaku Markulli, Kathimerini gazetesinde yer alan söyleşisinde, son günlerdeki tartışma konusu  “desantralize federasyon”  ile ilgili görüşlerini ortaya koydu.

Kathimerini gazetesi, Rum müzakere heyeti üyelerinden ve eski Dışişleri Bakanı Erato Kozaku Markulli’nin, “desantralize federasyon” ile ilgili bir takım soruları gündeme getirdiğini yazdı.

Habere göre Markulli söyleşisinde Rum tarafının, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile konuşmamasının da yanlış olduğunu söyledi.

“Görüşme zemininde değişikliğe neyin sebep olduğu, BM Genel Sekreteri’nin ABD’de gösterdiği çıkmaz mı yoksa Anastasiadis’in çok önceden aldığı mesajlar mı” şeklindeki bir soru üzerine Markulli, bu soruların Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından yanıtlanması gerektiğini, Anastasiadis’in ayrıca federal düzeyden, federal devletlere taşınmasına ilişkin aklında hangi yetkilerin bulunduğu konusunu da yanıtlaması gerektiğini belirtti.

Kıbrıs sorununda yaşanan 15 aylık durgunluğa da dikkati çeken Markulli, BM Genel Sekreteri’nin Güvenlik Konseyi’ne sunacağı raporda, “çıkmaz içerisinde bulunulduğu ve bunun sona ermesi için müdahil taraflardan gerekli siyasi iradeyi ayırt edemediği” sonucuna varılması tehlikesinin de bulunduğunu ifade etti.

Bir başka soru üzerine Markulli, uluslararası bibliyografide, “gevşek federasyon” teriminin bulunmadığını, federal sistemlerde, iki yönetim düzeyinde, bir diğer deyişle, federal düzeyde ve federal yönetimler düzeyinde, federal yetkilerin veya gücün dağıtılması konusunun bulunduğunu belirtti.

Markulli, müzekkerlerde ortaya çıkan ve Guterres çerçevesine de dahil edilen sorunun, siyasi eşitlik ve bir dizi federal kurum veya organlarda karar alma süreciyle ilgili oluşumun olduğunu ifade etti.

Ortaya çıkan sorunun, federal hükümetten yetkilerin kaldırılmasıyla, sorunun çözümlenip çözümlenmeyeceği, Kıbrıs Türk tarafının, bazıları federal devletler düzeyine taşınsa bile var olmaya devam edecek geriye kalan federal organlarda olumlu oya ilişkin ısrarını kaldırıp kaldırmayacağı olduğunu ifade eden Markulli, bunun, müzakereler çerçevesinde, bazı karşılıkların teminat altına alınmasından sonra yapılması gereken Rum tarafının ciddi bir tavizi olduğunu söyledi.

Markulli, Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin yeniden başlaması için neden bugüne kadar herhangi bir inisiyatifin üstlenilmediği sorusunu da sordu.

Bir başka soru üzerine Markulli, üzerinde anlaşmaya varılan 22 (belki 1-2 istisnayla) federal yetkinin, federal devletin uluslararası temsiliyeti, egemenliği ve birliğini garanti altına almak için asgari sayıyı teşkil ettiğine inandığını söyledi.

“Şu anda ortaya çıkan konuların Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüşülmediği, Türkiye’nin, Akıncı ile görüşmediğinin görüldüğü ve bunun ne anlama geldiği” şeklindeki bir soru üzerine Markulli, bunun çok kötü olduğunu, muhataplarının, özellikle de iç yönetim konusunda, Türkiye değil Kıbrıs Türk lideri olduğunu, Türkiye ile Güvenlik ve Garantiler konusunu görüşmeyi arzulamaları gerektiğini belirtti.

(FK/GÜL)

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