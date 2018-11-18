Eski Kip Başkanı Korgeneral Andreas Pentaras İle Söyleşi

Lefkoşa, 18 Kasım 18 : Rum İstihbarat Birimi eski Başkanı olan Andreas Pentaras, Alithia gazetesine verdiği söyleşide, güvenlik konusunun, devletin iç konusu olduğunu, bunun, Kıbrıs sorununun uluslararası boyutunun görüşülmesine dahil edilmemesi gerektiğini savundu.

Pentaras, BM Tüzüğü’ne ve Lizbon Anlaşması’na atıfta bulunarak güvenliğin devletin iç konusu olduğunu belirtti.

Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki hidrokarbondan faydalanılmasına ilişkin görüşlerini de aktaran Pentaras, Kıbrıs sorununun çözümü olmadan yolun dikenlerle dolu olacağını söyledi.

Pentaras ayrıca bir federasyonda, iki toplumun çıkarlarının örtüşmesinin, devletin işlevselliğini ve yaşayabilirliğini garanti altına alacak bağlayıcı unsuru teşkil ettiğini de belirtti.

(FK/ ŞEB)