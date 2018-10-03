Eski Bakan Hasikos Televizyon Kanalı Sahibi Oldu

Rum eski içişleri bakanı Sokratis Hasikos, Rum Ortodoks Kilisesi’nin sahibi olduğu “TvOne” televizyon kanalını satın aldı.

Politis gazetesi, eski bakan Sokratis Hasikos’un sahip olduğu “Omega Limited” şirketinin, Rum Ortodoks Kilisesi’ne ait ve ilk adı “O Logos” olan ancak sonraları “TvOne” adıyla yayın yapan televizyon kanalını satın aldığını yazdı.

Haberde, “TvOne” televizyon kanalının 1 Ekim tarihinden itibaren Hasikos’a ait olduğu, Hasikos’un kanalın adını “Omega” olarak değiştirmek için de ilgili kuruma başvuruda bulunduğu belirtildi.