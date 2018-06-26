ESK’den Afrika Gazetesinin Toplatılmasına Tepki Açıklaması

Kıbrıs (Rum) Gazeteciler Birliği (ESK), Afrika gazetesinin 24 Haziran günkü yayınında, seçim yasaklarına aykırı yayın içermesi nedeniyle toplatılmasına tepki gösterdi.

Alihtia’nın “ESK Bağırıyor… ‘Afrika’yı Bir Günlüğüne Kestiler” başlıklı haberine göre KKTC makamlarının, Afrika gazetesini toplatma kararının “Türkiye’deki seçimler konusunda seçim yasasını ihlal ettiği için” toplatıldığını iddia eden ESK bunun “basının özgür olmadığının abidesi” ve “bir basın kuruluşunu susturma çabası olduğunu” öne sürdü.

ESK, “Türkiye’nin talimatı ile KKTC’de basın özgürlüğüne karşı artan bir saldırı olduğunu” da iddia ettiği açıklamasında Afrika gazetesine tam destek beyan ederek “Afrika’ya yapıldığını” iddia ettiği “bu yeni saldırıyı” Avrupa ve Uluslararası Gazeteciler Federasyonu’na ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) ilgili ofisine “şikayet edeceğini” açıkladı.

Yüksek Seçim Kurulu, Afrika gazetesinin 24 Haziran tarihli sayısında, 5’inci sayfasında yer alan “Amiral Gemisi ve Kraliyet Donanması” başlıklı yazının, belediye başkan adaylarından biri lehine propaganda içerdiği gerekçesiyle UBP’nin şikayeti üzerine toplatılmasına karar vermişti.