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Ertesi gün hapı ortalığı karıştırdı

ABD Sağlık Bakanlığı, ilk kez Amerikan Gıda ve İlaç İdaresine, bir ilacın kullanımıyla ilgili izin vermesini y

Ertesi gün hapı ortalığı karıştırdı

ABD Sağlık Bakanlığı, ilk kez Amerikan Gıda ve İlaç İdaresine, bir ilacın kullanımıyla ilgili izin vermesini y

09 Aralık 2011 Cuma 17:35
Ertesi gün hapı ortalığı karıştırdı
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ABD Sağlık Bakanlığı, ilk kez Amerikan Gıda ve İlaç İdaresine, bir ilacın kullanımıyla ilgili izin vermesini yasakladı.Alman Aerztezeitung gazetesinin haberine göre, ertesi günü hapı olarak bilinen 1,5 mg levonorjestrel etkin maddesi içeren tek tabletlik ilacın üreticisi, FDA'ya, ilacın 17 yaşın altındakilere de reçetesiz satışına izin vermesi için başvuruda bulundu.

FDA, üretici firmaya 17 yaş üstüne ilacın reçetesiz satışı için 2009 yılında verdiği izni, 17 yaş altı için de vermeye karar verdi. Ancak ilk kez ABD Sağlık Bakanı Kathleen Sebelius FDA'ya müdahale ederek, talep edilen iznin verilmesini engelledi.

Amerika'da cinsel ilişki kurma yaşının çok küçük yaşlara düşmesinin de böyle bir karar da etken olduğu tahmin ediliyor. Sebelius, 17 yaşın altındaki gençlerin bu ilacın kullanım amaç ve hedefini algılayabilecek duygusal olgunlukta olmadıklarını vurguladı.

"Ertesi gün" hapı olarak bilinen hap Türkiye'de de satılıyor.

Son Güncelleme: 09.12.2011 17:35
Anahtar Kelimeler:
ABDİlaçCinselGünErtesiHapıİlşkiFDA
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