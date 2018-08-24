Ermeni Diplomatların Güney Kıbrıs’a Girişte Vize Zorunluluğu Yok...



Ermeni diplomatların Güney Kıbrıs’a girişte vize zorunluluğunun bulunmadığı bildirildi.

Haravgi gazetesinin haberine göre, vizelerin kaldırılmasıyla ilgili Avrupa Konseyi çalışma gruplarına katılan Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Rum Meclisi’nin vizelerle ilgili sorusu üzerine, Ermenistan ile Güney Kıbrıs arasında, diplomatik pasaport hamili Ermenilerin Güney Kıbrıs’a girişlerinde vize alma zorunluluğunu kaldıran anlaşma imzalandığını anımsattı.

Ermeni vatandaşlarına “iyi niyetli ziyaretçi” oldukları için, Güney Kıbrıs tarafından her zaman vize verildiğine dikkat çeken Hristodulidis, Ermeni vatandaşlarına Güney Kıbrıs’ta çalışma izni verilmesi konusundaki bir soruya da, bu yetkinin Rum İçişleri Bakanlığı’nda olduğu yanıtını verdi.

