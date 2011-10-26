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Erken Boşalma Erkekleri Öfkelendiriyor!

Aile Sağlığı Araştırma Derneği 'Erken Boşalmanın Sırları' adı altında yeni rakamları paylaştı.

Erken Boşalma Erkekleri Öfkelendiriyor!

Aile Sağlığı Araştırma Derneği 'Erken Boşalmanın Sırları' adı altında yeni rakamları paylaştı.

26 Ekim 2011 Çarşamba 21:53
Erken Boşalma Erkekleri Öfkelendiriyor!
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Üç erkekten biri kızgın, utanç dolu ve depresyonda! Bu erkeklerin yarısı erken boşalmanın kendi suçları olduğunu düşünüyor ve bunu başarısızlık ve yetersizlik olarak algılıyor. Öyle ki bu başarısızlık duygusu yatak odasının dışında da kendilerine olan güvenlerini etkilemeye devam ediyor. Eşler de aynı negatif duygular içinde. 10 eşten 4'ü bu sorun nedeni ile cinsellikten zevk almadığını, cinselliğin bıkkınlık verdiğini düşünüyor.

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Sertleşme problemi en çok rastlanan ikinci sorun!Araştırma sonuçlarına baktığımızda erken boşalmanın sonrasında en sık yaşanan sorun sertleşme problemi.Bu problemi yaşayan erkekler cinsel yaşamdan kaçmaya başlıyorlar. Ve toplumdaki yerlerini sorgulamaya başlıyorlar.

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Cinsel Sağlıkta son aşama Cinsel isteksizlik!Erkek yaşadığı sorun nedeniyle koşullar veya biyolojik sebepler fark etmeksizin her defasında kendini suçluyor. Cinsel isteksizlik yaşayan erkekler düzenli ilişki yerine farklı partnerleri tercih edip sorunu görmezden gelmeye çalışıyorlar.

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Mordern yaşamın zorlu şartları performans kaybına sebep oluyor.Evet bir gece veya düzensiz farklı ve düşük performans yaşayan her erkek bu sorunu yaşamaya başladığını düşünmeli ve önlemini almalı sadece afrodizyak içeren bitkilerle bu soruna çözüm bulmak maalesef imkansız. Aktar ve benzeri yerlerden temin edilen ürünlerle sorunun çözüleceğini düşünenler hayal kırıklığı ile karşılaşmaktadırlar.

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Sizce en etkili önlem nedir? Maalesef cinsel sorunları bir hastalık olarak görüp tedavi arayışına geçmek bizim kültürümüzde pek mümkün gözükmüyor. Kişiler yaşadıkları bu sorunu sağlık problemi olarak değil, güçsüzlük olarak gördüklerinden paylaştıkları kişi hekim bile olsa onları sorgulayacağı kaygısı yaşamaktalar.

Cinsel sağlığın tedavisi ile ilgili son yıllarda hem afrodizyak etki içeren hemde biyolojik sorunu ortadan kaldırabilen çözümler geliştirilmiştir.

Son Güncelleme: 26.10.2011 21:53
Anahtar Kelimeler:
SağlıkCinselErkekDepresyon
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