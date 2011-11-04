Erkeklerin yüzde 60’ı daha fazla saç istiyor

Uluslararası Saç Cerrahisi Derneği (ISHRS) tarafından yapılan araştırmada erkeklere, “Daha fazla saç mı, para mı yoksa arkadaş mı isterdiniz?” sorusu yöneltildi. Erkeklerin yüzde 60’ı "daha fazla saç" dedi.

Genellikle 35 yaşından sonra başlayan saç dökülmesi erkeklerde özgüven azalmasına ve kaygıya neden olurken iş ve özel hayatlar da olumsuz etkilenebiliyor. Uluslararası Saç Cerrahisi Derneği (ISHRS), saçların erkekler için önemini ortaya koyan bir çalışma yaptı. ISHRS’nin yaptığı araştırmada 1420 erkeğe, “Daha fazla saçınız mı, paranız mı, yoksa arkadaşız mı olsun isterdiniz?” sorusu yöneltildi.

Erkeklerin yüzde 60’ı daha fazla saçı olmasını tercih edeceğini bildirdi. Daha fazla para isteyen erkeklerin oranı yüzde 26’da, 'daha fazla arkadaşım olsun' diyenlerinki ise yüzde 14’te kaldı. Yani, daha fazla para ve daha fazla arkadaş isteyenlerin toplamı, daha fazla saç isteyenleri geçemedi.

ISHRS Denetleyici Kurulu Üyesi Dr. Melike Külahçı, “Sonuçlar saçların erkekler için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Dünya genelinde erkeklerin yaklaşık yüzde 70’i saç dökülme problemi yaşıyor” dedi. Dr. Melike Külahçı, gelişen teknikler sayesinde saç naklinde başarılı sonuçlar elde edildiğini de sözlerine ekledi.