Erkeklere Dulluk Maaşı Yüksek Mahkemede

Lefkoşa, 24 Temmuz 18 (.): Eşlerini kaybeden tüm erkeklerin dulluk maaşı almalarını öngören yasa tasarısı Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından Rum Yüksek Mahkemesi’ne gönderildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Hukuk Dairesi’nin anayasaya aykırı olduğunu ve Sigortalar Kurumu’nun mali yükünü arttıracağı yönünde görüş verdiği yasa tasarısının Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından Meclis’e geri gönderilmek yerine doğrudan Yüksek Mahkeme’ye gönderildiğini yazdılar.

Gazete, mahkeme sürecinin zorlu bir süreç olduğunu ve hak sahiplerinin en az bir yıl beklemek zorunda kalacaklarını vurguladı.

(SB/GÜL)