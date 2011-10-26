Erkek çocuklara da HPV aşısı yaptırın’

ABD'de devlete bağlı bir sağlık komisyonu, cinsel yolla bulaşan HPV'ye karşı kullanılan aşının, kız çocuklarından sonra erkek çocuklara da uygulanmasını önerdi.

ABD Hastalık Kontrolü Merkezi'ne danışmanlık görevi yürüten Aşılama Çalışmaları Danışma Komisyonu, yaptığı oylamada 11 ve 12 yaşlarındaki erkek çocuklarına aşıyı tavsiye etme kararı verdi. Ulusal Aşılama ve Solunum Yolları Hastalıkları Merkezi Yöneticisi Dr. Anne Schuchat gazetecilere yaptığı açıklamada, erkek çocukları aşılamanın çeşitli kanser türleri ve genital siğillere karşı koruma sağlayacağını, ayrıca virüsün erkeklerden kadınlara bulaşmasını engelleyeceğini söyledi. Schuchat, 'insan papilloma virüsü' (HPV) aşısının genç kızlarda yeterli oranda uygulanmadığını kaydetti. Yetkililer, aşılamanın genç kızlarda beklenenden daha az olmasının, bu uygulamayı gündeme getirdiğini belirtiyor.

AŞI, CİNSEL AKTİVİTE BAŞLAMADAN ÖNE YAPILMALI Doktor Schuchat, kızlarda aşılama oranlarının düşük olmasının, ebeveynlerin, kızların cinsel olarak aktif olduğunda aşının gerekli olduğunu düşünmesinden kaynaklandığını belirterek, aşının en çok cinsel aktivite başlamadan önce uygulandığında etkili olduğunu vurguladı. Aşının, erkeklere uygulanan türü daha önce üretilmiş olmasına rağmen, son karar ile birlikte ülkede erkek çocuklarına HPV aşısı uygulamasının sağlık sigortası kapsamına alınması bekleniyor. Genital siğillere neden olan ve özellikle kadınlarda rahim ağzı kanseri ile bağı olan HPV virüsüne karşı geliştirilen aşının yan etkileri olabileceği yönünde tartışmalar çıkmıştı.