Erhürman-Neofitu görüşmesi, Özersay-Mavroyannis görüşmesi ve “Yeniden Birleşme Buluşması” rum basınında

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Tufan Erhürman ile DİSİ Başkanı Averof Neofitu arasında dün CTP Genel Merkezi’nde, gerçekleştirilen görüşme Rum basınında da geniş yer buldu.

Alithia gazetesi, ilgili habere “Averof Neofitu ve Tufan Erhürman, Kıbrıs Sorununun Çözümüne İlişkin Ortak Bağlılıklarını Yeniden Teyit Etti” başlığıyla geniş bir şekilde yer verdi.

Fileleftheros gazetesi haberi “Averof –Tufan’ın, Anastasiadis-Akıncı’ya Mesajı” başlığıyla aktarırken; Politis gazetesi ise, ilgili görüşmeye ilişkin habere, fotoğraf destekli olarak "İki Liderin Niyetleri Cuma Günü Spehar’ın İkametgahında Değerlendirilecek” başlıklı haberinin içerisinde yer verdi.



ÖZERSAY-MAVROYANNİS BULUŞMASI

Rum basını, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın, kendisine ait sosyal medya hesabından duyurduğu, Rum müzakereci Andreas Mavroyannis ile Limasol’da gerçekleştirmiş olduğu özel görüşmeye de yer verdi.

Alithia gazetesi “Mavroyannis-Özersay Özel Olarak Görüştü….” başlığını kullanırken; Fileleftheros gazetesi ise “Limasol’da Özersay’ın Mavroyannis İle Gayrı Resmi Buluşması” başlığını kullandı.



“BARIŞ VE YENİDEN BİRLEŞME BULUŞMASI”



II. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ile Rum Yönetimi eski Başkanı Dimitris Hristofyas’ın da yer aldığı, Dünya Sendikalar Federasyonu (DSF) üyesi PEO, DEV-İŞ, KTÖS, KTOEÖS, KTAMS, BES, DAÜ-SEN, KOOP-SEN’in dün Ledra Palas yanındaki Chateau Status’da düzenlediği “Barış ve Yeniden Birleşme Buluşması”na Rum basını da yer verdi.

Alithia gazetesi haberi “Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum Parti ve Sendika Temsilcileri… Kıbrıs Sorununun Çözümü İvedi” başlığıyla aktardı.

Fileleftheros gazetesi, haberi, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun aynı etkinlikte yapmış olduğu açıklamayla aktardı ve “Andros, Ne İstediğini Söylemesi İçin Anastasiadis’e Meydan Okudu” başlığını kullandı.

Haravgi gazetesi ise haberi, “Müzakerelerin Yeniden Başlaması Tüm Tehlikeleri Uzaklaştıracak” başlığıyla aktardı.

