Erenköy Barikatının Açılması İçin Ortak Girişim





Lefkoşa, 26 Kasım 18: “Kokkina” (Erenköy) bölgesinde sınır kapısı açılması konusunda Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türkler ortak faaliyetlerde bulunma kararı aldılar.Alithia ve diğer gazeteler, “Kokkina” (Erenköy) barikatı açılması konusunda önceki akşam Lefke’de, bölgedeki bazı Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk yerleşim birimlerinin belediye başkanı ve muhtarlarının katılımıyla ortak toplantı düzenlendiğini yazdılar.“Barikatların Açılması Komitesi” Başkanı Andreas Karos konuya ilişkin açıklamasında, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve her iki toplumdaki siyasi partilerle görüşme talebinde bulunacaklarını, aynı talebi BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesinin büyükelçileri ve BM ile AB temsilcilerine de ileteceklerini ifade etti.Karos, Erenköy bölgesinde geçiş noktası açılmasını ısrarla talep etmekte kararlı olduklarını da vurguladı.(SB/ÖK)