Erdoğan’ın KKTC’ye yapacağı haber verilen ziyaret Rum basınında

Türkiye basınında yer alan “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gelecek hafta KKTC’ye ziyaret yapacağı” haberi, bugünkü Rum basını haberlerine de yansıdı.

Politis gazetesi “Erdoğan Dev Camiyi Açmaya Geliyor” başlığıyla aktardığı haberinde, 9 Temmuz’da KKTC’ye ziyaret düzenleyecek olan Erdoğan’ın, Haspolat’taki Hala Sultan Camii’ni açmak için geleceğini ve seçimin ardından ilk ziyaretini KKTC’ye düzenleyeceğini yazdı. Haberde ziyaret için “yasadışı” ifadesi kullanıldı.

Haber, diğer gazetelerde şu başlıklarla yansıtıldı:

Alithia gazetesi: “Erdoğan Gelen Pazartesi Kıbrıs’ta… İlk Ziyaret”

Fileleftheros gazetesi: “Erdoğan İşgal Bölgelerine”.

