banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94774
ALTIN
249.202
DOLAR
6.4510
STERLİN
8.4666
EURO
7.5358
Birikim Özgür ile Özdil Nami'yi takasa verelim!
BİRİKİM ÖZGÜR İLE ÖZDİL NAMİ'Yİ...
Özyiğit, Demokrasi Ortaokulu’nun Eğitim-Öğretim Yılı Açılış Töreni’ne Katıldı
ÖZYİĞİT: “YILMADAN ÇALIŞACAĞIZ…”
Berova dönemi bile daha iyiydi!
BEROVA DÖNEMİ BİLE DAHA İYİYDİ!
Döviz Bürosu Soygununda Soruşturma Sürüyor
DÖVİZ BÜROSU SOYGUNUNDA SORUŞTURMA SÜRÜYOR
banner282

Erdoğan’ın “Kıbrıs’ta Asker Sayısını Artıracağız” Açıklamasına Tepki

Erdoğan’ın “Kıbrıs’ta Asker Sayısını Artıracağız” Açıklamasına Tepki

18 Eylül 2018 Salı 07:30
Erdoğan’ın “Kıbrıs’ta Asker Sayısını Artıracağız” Açıklamasına Tepki

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’nin Kıbrıs’taki asker sayısını azaltmayacağını, artıracağını söylemesine Rum siyasi partilerden tepki geldi.


Siyasi partiler tepkilerini yazılı açıklama yaparak ortaya koyarken; gazeteler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki gün Azerbaycan ziyareti dönüşünde yaptığı açıklamayı okurlarına, yine kendi sözlerini başlık yaparak aktardı.


Fileleftheros’a göre, EDEK, Türkiye’nin Güney Kıbrıs ve Yunanistan aleyhine bir “genişleme politikası uyguladığını” öne sürerek, bununla mücadele etmek için “ortak milli çizgi belirlemelerinin şart olduğu” görüşünü ortaya koydu.


EDEK, ortak milli çizginin dayanması gerektiğini savunduğu üç ana ayağı şöyle sıraladı: “a) AB ve BM’de somut eylemlerde bulunulacak siyasi düzey, b) enerji programının tamamlanması, doğal gazın doğru değerlendirilmesi ve bölge ülkeleriyle üçlü işbirliklerinin daha da geliştirilmesiyle enerji düzeyi, c) Ortak Savunma Sahası Doktrini’nin yeniden aktifleştirilmesi ve Kıbrıs’taki Yunan askerî varlığının gerek sayısal gerek modern silah sistemleri düzeyinde artırılması ile askeri düzey.”

Vatandaşlar İttifakı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasını “Kıbrıs’a karşı yeni tehdit” olarak nitelediği açıklamasında, Rum tarafının “şimdi yapmak zorunda olduklarına” dair görüşlerini şöyle sıraladı:
“a) Artık Milli Güvenlik Konseyi’ni kuralım, b) Yunanistan ile işbirliği ve ortak stratejik planlarımızı yapısal temelde güçlendirelim, c) Kıbrıs’ın jeostratejik konumunu, rekabet üstünlüğümüzü ve altyapılarımızı güvenlik meselemizi de kapsayacak stratejik ittifaklar kurmak için kullanalım d) Çözüm şeklini, sorunun ağırlık merkezini kaydırarak bölgemizin güvenlik ve istikrarı meselesiyle bağlantılı kılalım e) Kıbrıs sorunu ve Türk hedeflerinin gidişatını değerlendirmek için TümEtnik Konferans düzenlensin. Sahip olduğumuz seçenekler incelensin, milli stratejik hedefler ve bunların stratejik uygulaması belirlensin.”


Dayanışma Hareketi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i Kıbrıs sorununu, Rum siyasi güçleriyle en küçük bir istişarede bile bulunmadan tek başına yönetmeyi sürdürmekle suçladığı açıklamasında, Erdoğan’ın Kıbrıs sorunundaki tezlerini ve soruna yaklaşım şeklini açık ve net ortaya koyarken, bunun Anastasiadis’i ve Rum siyasi partileri kaygılandırmamasının vahim olduğu görüşünü vurguladı.


Ekologlar Hareketi Vatandaşlar İşbirliği, Erdoğan’ın açıklamasının “hayal dünyasında yaşayanlara cevap olması gerektiği” görüşünü ortaya koydu ve “Başkan Anastasiadis’e herhangi bir çözüm uğruna güvenlik-askerler-garantiler konusunda taviz vermesi için baskı yapanlar, Türklerin tamamen kışkırtıcı tezlerini önlerinde bulsunlar” dedi.


ELAM da Erdoğan’ın sözlerini “kışkırtıcı” diye niteledi.
 

Son Güncelleme: 18.09.2018 12:56
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yabancılara Yatırım Karşılığı Vatandaşlık Uygulaması…
Yabancılara Yatırım Karşılığı Vatandaşlık Uygulaması…
Spehar, Anastasiadis’le Görüştü
Spehar, Anastasiadis’le Görüştü
Kıbrıslı Rumlar, Eğitime En Çok Harcama Yapan AB Ülkesi
Kıbrıslı Rumlar, Eğitime En Çok Harcama Yapan AB Ülkesi
Limasol’da Kuyumcu Soygunu
Limasol’da Kuyumcu Soygunu
Güneyde 200 Binden Fazla İnsan Yoksulluk Ve Sosyal Dışlanma Tehdidi Altında Yaşıyor
Güneyde 200 Binden Fazla İnsan Yoksulluk Ve Sosyal Dışlanma Tehdidi Altında Yaşıyor
Euroafrica Interconnector Projesi Mısır’da Görüşüldü
Euroafrica Interconnector Projesi Mısır’da Görüşüldü
Şilluris Muhafazakar Milletvekilleri İle Görüştü
Şilluris Muhafazakar Milletvekilleri İle Görüştü
Anastasiadis İle Çipras New York Öncesi Görüştü
Anastasiadis İle Çipras New York Öncesi Görüştü
Karayiannis: “Derinya Yoluna İnşa Edilen Mağaza Ya Da Akaryakıt İstasyonuna Rastlamadık”
Karayiannis: “Derinya Yoluna İnşa Edilen Mağaza Ya Da Akaryakıt İstasyonuna Rastlamadık”
Uluslararası Kıbrıs Rallisi Web Sitesindeki Haritalar Tartışma Yarattı
Uluslararası Kıbrıs Rallisi Web Sitesindeki Haritalar Tartışma Yarattı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim