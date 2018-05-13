“Erdoğan’ın Kıbrıs Sorununun Çözümünden Bağımsız Olarak, Kıbrıslı Türkler İçin Doğal Gazda Eşit Ortak Statüsü Sağlamaya Çalıştığı” İddiası

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker ile Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk’a, 26 Mart’ta Varna’da verdiği bir belgeyle “Kıbrıslı Türkler için, Kıbrıs sorununda çözüm olmadan dahi, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin doğal kaynaklarında eşit ortak statüsü sağlamaya çalıştığı” ileri sürüldü.





Fileleftheros gazetesi “Kıbrıslı Türkler Çözüm Olmadan Da Doğal Gazda Ortak” başlıklı haberinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 26 Mart’ta Varna’da, Juncker ile Tusk’a verdiği belgeyi irdeledi.





Pavlos Ksanthulis imzasıyla yayımlanan Brüksel çıkışlı haberinde, belgenin fotokopisine de yer veren gazete, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Juncker ve Tusk’a verdiği bu belgeyle, Kıbrıs sorununun çözümünden bağımsız olarak ve eşit temelde olmak üzere, Kıbrıslı Türkler için “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” doğal kaynaklarında ortak statü sağlamaya çalıştığını öne sürdü.





Erdoğan’ın bahse konu belgede “bir yandan Kıbrıs sorununun çözümünün diyalog temelinde gerçekleştirileceğine işaret ettiğini, diğer taraftan da tarafların gerçekçi beklentileri olması gerektiğini öğütlemeye özen gösterdiğini” kaydeden gazete, bu öğüdün yalnızca Kıbrıs Rum kesimiyle ilgili olduğunu ve dolaylı fakat net bir şekilde Rum kesiminin diyalog masasındaki taleplerini kısıtlaması konusunu ortaya koyduğunu belirtti.





Gazete, Erdoğan’ın buna paralel olarak AB yetkililerine “(açıkça Kıbrıs Cumhuriyeti’ni kastederek), dayanışma bahanesiyle, bazı üye devletlerin tek taraflı yasadışı faaliyetlerine destek verilmesinin, Avrupa Birliği’nin temel ilkeleriyle çelişkili olduğunu belirttiğini” de aktardı.





Erdoğan’ın belgesinin yabancı diplomatlar tarafından “alışveriş listesi” olarak nitelendiğini de öne süren gazete, ortaya konan talepler listesinden de ortaya çıktığı üzere, Erdoğan’ın AB’den “her şeyi” istediğini iddia etti.





Erdoğan’ın Türkiye’nin tüm müzakere başlıklarının açılmasını talep ettiğini ve ülkesinin katılım sürecinin stratejik hedeflerinden biri olmayı sürdürdüğünü açıklığa kavuşturduğunu kaydeden gazete, Erdoğan’ın Gümrük Birliğinin düzeyinin yükseltilmesini, aynı zamanda 75 milyon Türk vatandaşına vize serbestisi verilmesini istediğini de belirtti.





Erdoğan’ın AB’ye, Türkiye olmadan Avrupa savunması olamayacağını işaret etmesinin ise, dikkate değer olduğunu ifade eden gazete, haberinin devamında “Erdoğan’ın 26 Mart’ta Varna’da Juncker ile Tusk’a verdiği belgeye” ayrıntılı şekilde yer verdi.



