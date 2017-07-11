Güney Kıbrıs:
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11 Temmuz 2017 Salı 11:11

Erdoğan’ın Açıklamaları Rum Basınında

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki (MEB) doğal gaz arama ve çıkarma çalışmaları ile Kıbrıs sorununa ilişkin açıklamaları Rum basınında geniş yer buldu.

Erdoğan'ın Açıklamaları Rum Basınında
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki (MEB) doğal gaz arama ve çıkarma çalışmaları ile Kıbrıs sorununa ilişkin açıklamaları Rum basınında geniş yer buldu.

Fileleftheros gazetesi: “Şimdi De Devleri Tehdit Ediyor – Erdoğan’ın Kıbrıs MEB’i ve Crans Montana Müzakereleri Konusundaki Açıklamaları” başlıkları altında verdiği haberinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’da gerçekleştirilen Dünya Petrol Kongresi’nde yaptığı konuşmada, “sert uyarılarda bulunduğu” yorumunu yaptı.

Gazete, Erdoğan’ın konuşmasına geniş şekilde yer verdi.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla sıraladı:

Alithia: “Bir Fırsat Kaçırıldı”.

Haravgi: “Erdoğan Kaçırılan Büyük Fırsattan Söz Etti”.

Politis: “Erdoğan Kıbrıs MEB’indeki Enerji Şirketlerine Öğütler Verdi – Onları Uyardı”.

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