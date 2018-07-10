Erdoğan’ın Yemin Töreni Ve Kktc Ziyareti Rum Basınında



Lefkoşa, 10 Temmuz 18 : Rumca gazeteler bugünkü sayılarında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünkü yemin töreni ve KKTC’ye yapacağı ziyarete geniş yer verdiler.



Alithia gazetesi “Başkan Yemin Etti ve İşgal Bölgelerine Gidiyor” başlığıyla verdiği haberinde, dün yemin eden Erdoğan’ın bugün KKTC’yi ziyaret edeceğini yazdı.



Erdoğan’ın Haspolat’taki Hala Sultan Camisi’nin açılışını yapacağına dair Kıbrıs Türk basınında bilgilerin olduğunu kaydeden gazete, ancak daha sonra çıkan haberlerde ziyaretin sadece iki buçuk saat süreceği ve cami açılışının yapılmayacağına dair bilgilerin olduğunu aktardı.



Gazete dün akşam saatlerine kadar durumun netleşmediğini belirterek, bugün ne olacağının “yaşanarak görüleceğini” belirtti.



Haberde Erdoğan’ın yemin töreni ve KKTC ziyaretiyle ilgili diğer ayrıntılara geniş yer verdi.



Diğer gazeteler haberi şu başlıklarla verdi:



Fileleftheros: “Sultan Tahtında”



Politis: “Erdoğan’ın Ziyareti Muhtemelen Şimşek Gibi… Kıbrıs Türk Basınına Göre Hala Sultan Camisi’nin Açılışı Bugün Olmayacak”



Haravgi: “Erdoğan’ın Bayram Havasında Yemin Töreni”



AKEL ŞİKAYET ETTİ



Öte yandan Haravgi gazetesinde çıkan bir habere göre AKEL’in Avrupa Parlamentosu’ndaki Milletvekili Takis Haciyeorgiu’nun, KKTC’nin İslamlaştırıldığına dair Avrupa Komisyonu’na şikayet mektubu yolladığını yazdı.



Habere göre mektubunda Haspolat’ta yapılan Hala Sultan Camisiyle ilgili eleştirilerde de bulunan Haciyeorgiu, bazı Kıbrıslı Türklerin bu konudaki tepkilerini aktardı.



(HC/HÖ)

