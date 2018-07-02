Erdoğan’ın Kktc’ye Yapacağı Haber Verilen Ziyaret Rum Basınında





Lefkoşa, 2 Temmuz 18 : Türkiye basınında yer alan “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gelecek hafta KKTC’ye ziyaret yapacağı” haberi, bugünkü Rum basını haberlerine de yansıdı.Politis gazetesi “Erdoğan Dev Camiyi Açmaya Geliyor” başlığıyla aktardığı haberinde, 9 Temmuz’da KKTC’ye ziyaret düzenleyecek olan Erdoğan’ın, Haspolat’taki Hala Sultan Camii’ni açmak için geleceğini ve seçimin ardından ilk ziyaretini KKTC’ye düzenleyeceğini yazdı. Haberde ziyaret için “yasadışı” ifadesi kullanıldı.Haber, diğer gazetelerde şu başlıklarla yansıtıldı:Alithia gazetesi: “Erdoğan Gelen Pazartesi Kıbrıs’ta… İlk Ziyaret”Fileleftheros gazetesi: “Erdoğan İşgal Bölgelerine”.(GE/HÖ)