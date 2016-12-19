Erdoğan - Çipras Görüşmesi Belirsiz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın, Kıbrıs sorununun çözümü müzakereleri çerçevesinde Cenevre’de yapılması öngörülen konferans öncesinde görüşüp görüşmeyeceklerinin “belirsiz olduğu” kaydedildi.

EIDE GÜVENLİK KONSEYİ’Nİ BİLGİLENDİRECEK

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın, Kıbrıs sorununun çözümü müzakereleri çerçevesinde Cenevre’de yapılması öngörülen konferans öncesinde görüşüp görüşmeyeceklerinin “belirsiz olduğu” kaydedildi.

Simerini gazetesi “Çipras-Erdoğan Görüşmesi Belirsiz” başlığı altında verdiği haberinde, Kıbrıs sorununun çözümü müzakereleri çerçevesinde Cenevre’de yapılması öngörülen konferans öncesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın görüşmesi konusunun belirsizliğini koruduğunu savundu.

Gazete, Erdoğan-Çipras görüşmesi öncesinde, iki ülkenin dışişleri bakanlarının bir ön hazırlık görüşmesi gerçekleştirmelerinin gerektiğini ancak bunun henüz başarılamadığını belirtirken Erdoğan’ın garantiler ve güvenlik konularıyla Türk-Yunan ilişkilerine dair zorlu konuları uluslararası konferansta gündeme getirmek istediği için doğrudan görüşmekten kaçındığı iddiasında da bulundu.

“KIBRIS KARAR ALIR YUNANİSTAN DESTEKLER DOGMASININ SINIRI VAR”

Öte yandan gazete, Yunanistan Meclis Başkanı Nikos Vutsis’in “işgal askerleri ve garantilerle çözümün mümkün olmadığını” söyleyerek Yunanistan’ın bu konudaki değişmez tezine vurgu yaptığını yazdı.

Habere göre Vutsis, Kıbrıs sorununun uluslararası boyutunda, garantör ülke olarak Yunanistan’ın da söz hakkı bulunduğunu ve “Kıbrıs karar alır Yunanistan uygular dogmasının da bir sınırı olduğunu” belirterek “Destek vermemiz olağandır ancak burada görüşmemiz gereken bazı konular vardır” şeklinde konuştu.

Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğünün hiçbir fayda sağlamadığı vurgusunda da bulunan Vutsis, çözüm için çalışmak istediklerini sözlerine ekledi.

BAŞPİSKOPOS GÖRÜŞME TALEP ETTİ

Gazete haberinin devamında, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos’un Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocas’tan Atina’da görüşme talebinde bulunduğunu, Kocas’ın bu talebi kabul ettiğini yazdı.

Haberde görüşme tarihine yer verilmedi.

EIDE SÖZLÜ BİLGİLENDİRECEK

Gazete, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin BM Güvenlik Konseyi’ni 23 Ocak 2017 tarihinde yapılacak kapalı oturumda sözlü bilgilendirmesinin beklendiğini yazdı.

Haberde, BM Barış Gücü UNFICYP’in görev süresinin uzatılmasına ilişkin raporun BM Güvenlik Konseyi’nde 26 Ocak 2017 tarihinde yapılacak açık oturumda ele alınacağı ve raporun Güvenlik Konseyi üyelerine 8 Ocak tarihinden önce ulaştırılmasının beklendiği belirtilirken müzakerelerin devam ediyor olacağı göz önüne alınarak iyi niyet misyonuna ilişkin yazılı raporun ise sunulmayacağı, Eide’nin sözlü bilgilendirme yapacağı ifade edildi.

Gazete ayrıca, Eide’nin önümüzdeki günlerde yeni BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’i bilgilendirmesinin ve uluslararası konferans davetinin Guterres tarafından yapılmasının beklendiğini de vurguladı.