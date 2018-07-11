Erdoğan-Akıncı görüşmesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’un dün KKTC’ye gerçekleştirdiği ziyaret ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla yaptığı görüşme Rum basınında geniş yer buldu.

Fileleftheros gazetesi, “Yeni Tavizler Listesi – Erdoğan-Akıncı Kıbrıs Sorunu ve Enerji Konularında Kıbrıs Rum Tarafından Talep Ettiklerini Sıraladılar – Yeni Tavizler İstiyorlar” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC ziyareti ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla görüşmesinin ardından yapılan açıklamalara geniş yer verdi.

Gazete, Erdoğan ve Akıncı’nın açıklamalarında, Kıbrıs Rum tarafının vermesini talep ettikleri yeni tavizleri dile getirdiklerini iddia etti.

Akıncı’nın Kıbrıslı Türklerin haklarından bahsetmek adına “sırtını Erdoğan’a dayadığını” iddia eden gazete, Erdoğan’ın ise KKTC’yi “ekonomik çekim merkezi” yapma sözü verdiğini ve adada ortak bir gelecek istemeyenin Kıbrıs Rum tarafı olduğunu söylediğini aktardı.

Haberde, Erdoğan’ın KKTC ziyaretinde, zaman darlığı sebebiyle Akıncı’yla ilk olarak baş başa bir görüşme gerçekleştirildiğini, ardından da hükümet partilerinin liderleriyle bir araya geldiği ifade edildi.

Gazete, Erdoğan’ın KKTC’deki destekçileri tarafından Türkiye, AKP ve KKTC bayraklarıyla karşılandığını da belirterek, ikilinin açıklamalarına geniş yer verdi.

PARTİLERDEN TEPKİLER

Gazete, “Başkan Duysun Diye Erdoğan’a Söylediler” başlığı altında verdiği bir diğer haberinde ise Güney Kıbrıs’taki siyasi partilerin Erdoğan’ın ziyaretine ilişkin açıklamalarını yansıttı.

EDEK, Dayanışma Hareketi, Çevreciler, ELAM ve Vatandaşlar İttifakı açıklamalarıyla Erdoğan’ın ziyaretini kınadı.

Söz konusu partiler, Erdoğan’ın KKTC ziyaretinin, KKTC’nin “İslamlaşması çabasının bir göstergesi olduğu” iddiasında bulunurlarken, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i ise gelişmeler karşısında pasif kalmakla suçladı.

Diğer gazeteler ise konuya ilişki haberlerini şu başlıklarla yansıttı:

Politis: “Erdoğan Geldi ve Yükümlülüğü Çıkardı – Akıncı’yla birlikte Kıbrıs Rum Tarafının Müzakereler ve Doğalgaza İlişkin Tutumunu Eleştirdiler – Kıbrıslı Türklere Refah-Destek Sundu – Erdoğan Kendini Tekrar Etti ve Gitti”.

Haravgi: “Erdoğan’dan Kıbrıs Sorunu ve MEB Eleştirileri – Kıbrıs Sorunu, Enerji ve Eleştiriler”.

Alithia: “Kıbrıs Sorunu ve MEB Konularında Tezlerini Yinelediler – Erdoğan: Türkiye İçin Kıbrıs Milli Dava”.

