Enosis Plebisiti Konusu Rum Siyasi Partilerin Gündemini Meşgul Etmeye Devam Ediyor

Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanması için 1950 yılında gerçekleştirilen ve sadece Kıbrıslı Rumların katıldıkları Enosis Plebisitinin kutlanması meselesinin, Güney Kıbrıs’taki siyasi partilerin gündemini meşgul etmeyi sürdürdüğü haber verildi.

Lefkoşa, 17 Şubat 17 : Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanması için 1950 yılında gerçekleştirilen ve sadece Kıbrıslı Rumların katıldıkları Enosis Plebisitinin kutlanması meselesinin, Güney Kıbrıs’taki siyasi partilerin gündemini meşgul etmeyi sürdürdüğü haber verildi.

Fileleftheros gazetesi “Cepheleri Kapatıyorlar” başlıklı haberinde, Enosis Plebisitine Rum kesimindeki okulların işleyiş tüzüklerinde atıfta bulunulması ve bu hususta ELAM’a ayak uydurulması konusunun ele alınmasına ilişkin olarak siyasi partiler içerisinde yaşanan kargaşaların, parti liderliklerini, ortaya çıkan izlenimleri ve tepkileri dağıtmak için, oldukça alçak seslerle hareket etmeye zorladığını yazdı.

DİSİ’de, ELAM’ın konuyla ilgili değişiklik önerisinin ele alınmasına ilişkin olarak parti meclisi grubuna açılan cephenin yavaş yavaş kapanmakta olduğunu yazan gazete, partinin dünkü meclis grubu toplantısının oldukça gergin bir atmosferde gerçekleştiğini belirtti.

Gerilimin daha soğukkanlı olan kişilerin müdahalesi sayesinde yatıştırıldığını yazan gazete, DİSİ milletvekili ve Rum Eğitim Komitesi Başkanı Kiriakos Hacıyannis’in, tüzüklerin onaylanmasından önceki dönemde gelişme halinde olan temas ve süreçlere ilişkin olarak, neden meclis grubunu ve parti başkanını bilgilendirmediğini izah ettiğini aktardı.

Bu durumun sonucunda, DİSİ’nin Meclis Genel Kurulunda oldubittilerle karşı karşıya kaldığını ve oylamada ise çekimser kaldığını anımsatan gazete, Hacıyannis’in bu hususta sorumluluğu üstlendiğini kaydetti.

Gazeteye göre, temaslarının tüzüklerin onaylanması için yeterli bir çoğunluk oluşturulmasını hedeflediğini dile getiren Hacıyannis, amacının kargaşa yaratmak olmadığını ifade etti.

Hacıyannis’in, parti başkanı ile parti basın sözcüsüne de mektuplar göndererek izahatlarda bulunduğunu kaydeden gazete, meselenin, bir daha böyle bir olay yaşanmaması için, parti içi koordinasyon ve karşılıklı bilgilendirme mekanizmalarının güçlendirilmesi kararıyla kapandığını ekledi.

EDEK’in de alçak sesler muhafaza ettiğini yazan gazete, EDEK’in, herkesin görüşünü dile getirme hakkı bulunduğuna işaret ettiğini ekledi.

İLGİLİ TÜZÜK RESMİ GAZETEDE YAYIMLANACAK

Öte yandan gazete, Rum Meclisi Müdürlüğünün, aralarında ELAM’ın Enosis Plebisitiyle ilgili değişiklik önerisinin de bulunduğu devlet okullarının işleyişiyle ilgili yeni tüzükleri, resmi gazetede yayımlanmaları için dün Rum Devlet Basımevine gönderdiğini de haber verdi.

Bu tüzüklerin en geç önümüzdeki Cuma gününe kadar yayınlanacağını ve yayınlanmalarıyla birlikte uygulamaya konacaklarını yazan gazete, bu tüzüklerde toplam 13 yıldönümüne atıfta bulunulduğunu belirtti.

Gazete bu yıldönümlerinde, aralarında Enosis Plebisitinin de bulunduğu mesaj veya bildirgelerin okunacağını ve sınıflarda birkaç dakikalık tartışmalar yapılacağını ekledi.

Politis ise haberinde, bu tüzüklerin muhtemelen bugün resmi gazetede yayınlanacaklarını ekledi.

(İY/HA)