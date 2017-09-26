Enosis Plebisiti Oturumu 20 Kasım’a Kaldı

Haberde, Rum Meclis’inin, 7 Nisan tarihindeki “olaylı” oturumda okullardaki kutlamalarla ilgili yetkinin Meclis’ten Eğitim Bakanlığı’na verilmesine ilişkin DİSİ’nin yasa önerisini oy çokluğuyla onayladığı, öte yandan Anastasiadis’in konula ilgili olarak Yüksek Mahkeme’ye başvuruda bulunduğu anımsatıldı.

Rum Yüksek Mahkemesi’nde plebisit yasasıyla ilgili dün yapılması planlanan oturumun 20 Kasım’a ertelendiği bildirildi.

Rum Yüksek Mahkemesi’nde plebisit yasasıyla ilgili dün yapılması planlanan oturumun 20 Kasım’a ertelendiği bildirildi.