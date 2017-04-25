Enosis Plebisiti Kararı Yüksek Mahkemeye Gidiyor

Lefkoşa, 25 Nisan 17 : Rum Hükümeti Sözcü Vekili Viktoras Papadopulos, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Rum Başsavcısının uzman görüşünün akabinde, Enosis Plebisitine ilişkin yasayı Yüksek Mahkemeye götüreceğini ifade etti.

Alithia gazetesine göre Papadopulos, dün Başkanlık Sarayında konu hakkında gazetecilere açıklamalarda bulundu ve Anastasiadis’in Enosis Plebisiti konusunda Meclis’in oyladığı yasayla ilgili olarak ne yapmaya niyetli olduğu konusundaki soruyu yanıtladı.

Buna göre Papadopulos yanıtında “Başsavcının uzman görüşünün akabinde, Anastasiadis yasayı Yüksek Mahkemeye taşıyacak, çünkü Başsavcının görüşü, bir yetkinin diğerine karışmasına yönelik anayasaya aykırı hususlar olabileceğini söylüyor” ifadesini kullandı.

Papadopulos, Yüksek Mahkemenin yasanın anayasaya aykırı olduğu değerlendirmesi yapması durumunda, Anastasiadis’in ne yapacağı sorusuna karşılık ise, mahkeme kararı çıkana kadar beklenmesi tavsiyesinde bulundu.

Fileleftheros gazetesi ise “Öneri Yüksek Mahkemeye Gidiyor- Başsavcı Enosis Plebisitiyle İlgili Önerideki İki Maddeyi Anayasaya Aykırı Buldu” başlıklı haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Enosis Plebisitiyle ilgili yasa önerisini imzalamama kararının, iç cephede aynı zamanda Kıbrıs müzakerelerindeki sonuçlarıyla birlikte, Eğitim Bakanlığının okullardaki anma etkinliklerinin belirlenmesiyle ilgili yetkisinde yeni koşullar ortaya çıkaracağını yazdı.

Anastasiadis’in yasayı Meclis’e geri göndermeyeceğini ve doğrudan Yüksek Mahkemeye başvuracağını kaydeden gazete, Anastasiadis’in dün toplanan Rum Ulusal Konseyini konu hakkında bilgilendirdiğini belirtti.

Anastasiadis’in Başsavcı tarafından kendisine bildirilen uzman görüşü temelinde iki unsura değindiğini yazan gazete, bunları kısaca şöyle sıraladı;

“1. İlk olarak, genelgeler yayınlanması ve okullardaki kutlamaların belirlenmesi için, Eğitim Bakanlığının Meclis’teki Eğitim Komitesiyle istişaresine ilişkin maddeyle, Anayasanın güçler ayrılığına dair ilkesi ihlal edilmektedir.

2. İkinci olarak ise, okullardaki kutlamalar için yönetmelikler çıkarması yetkisinin Eğitim Bakanına verilmesine dair maddeyle, Yürütme Gücünün elinden yetkileri alınmaktadır.”

Politis ise “AKEL ve DİSİ’den Kızgınlık… Başkanın Yüksek Mahkemeye Başvurmasına İlişkin Niyetleri İkna Edici Değil” başlıklı haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Başsavcının tavsiyesine uyup, Enosis Plebisiti’yle ilgili yasayı Yüksek Mahkemeye taşıma kararı yüzünden, hem AKEL, hem de DİSİ’den eleştiriler aldığını yazdı.

Anastasiadis’in faaliyetini, AKEL ile DİSİ’nin büyük bir hoşnutsuzlukla karşıladığını yazan gazete, daha basit bir ifadeyle “DİSİ’nin, ELAM’ın Enosis Plebisitiyle ilgili olan ve müzakerelerdeki son krizin de sebebini teşkil eden değişiklik önerisine ilişkin yanlışı düzeltme çabasıyla üstlendiği girişimin, Anastasiadis tarafından çöpe atıldığı” yorumunu yaptı.

Anastasiadis’in bu kararı dün Ulusal Konsey masasında tek yol olarak ortaya koyduğunu ve Anastasiadis’in kararının, dün yapılan Ulusal Konsey toplantısına katılan parti başkanlarını yeterince hatta yoğun bir şekilde meşgul ettiğini yazan gazete, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, bu durumdan son derece rahatsız olduğunun görüldüğünü ve Anastasiadis’in artık başka bir gündemi olduğunu düşündüğünü iletti.

DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun ise Anastasiadis’in tercihlerini argümanlarla birlikte yoğun bir şekilde tartıştığını yazan gazete, Neofitu’nun, bunun, yasanın Yüksek Mahkemeye taşınmasından daha fazlası olduğunu düşündüğünü kaydetti.

Gazete, Anastasiadis’in bu faaliyetinin “çeşitli parti grupları tarafından, dikkat çekici bir şekilde, gözlerini artık 2018 yılında yapılacak başkanlık seçimlerine çevirdiğinden, Anastasiadis’in müzakerelerden kaçış vagonu olarak tercüme edildiğini” iletti.

Siyasi parti başkanlarının ise, Anastasiadis’in, yeniden incelemesi için yasayı Meclis’e neden iade etmediğini sorduklarını yazan gazete, DİKO’nun ise yaptığı açıklamada, “Eğer Başkan Anastasiadis yasanın DİSİ ve AKEL tarafından oylanmasının yanlış olduğunu düşünüyor ve yanlışı düzeltmek istiyorsa, hukuki kararların arkasına saklanmak yerine, net bir karar alınması için yasayı Meclis’e iade etmesi gerekir” ifadesini kullandı.

Gazete DİKO’nun Anastasiadis’i “bariz bir şekilde sorumluluktan kaçtığı” konusunda suçladığını da yazdı.

Anayasaya göre, ne yapılacağına karar verenin en nihayetinde Başkan olduğunu yazan gazete, Başsavcının tavsiyede bulunduğunu, bu durumda ise Başsavcının notunun akabinde, ilerlemek için uzman görüşü isteyenin bizzat Anastasiadis olduğunu belirtti.

Öte yandan gazete, Rum Ulusal Konseyinde, başsavcının uzman görüşüne bağlı olarak, ELAM’ın değişiklik önerisinin anayasaya aykırı olup olmadığının tartışıldığını da belirtti.

Gazeteye göre Ekologlar da konuyla ilgili açıklamasında, DİSİ ile AKEL’in aceleci icraatlarının, konunun aldığı şekil itibarıyla kendilerini daha da zor durumda bıraktığını savundu.

AKEL’in ise henüz kamuoyuna konu hakkında bir açıklama yapmadığını yazan gazete, AKEL milletvekillerinden Aristos Damianu’nun ise dün yeterince “ifşa edici olduğunu” kaydetti.

Gazeteye göre Damianu, Anastasiadis’in, yasa önerisini ortaya koyan partisini en kötü şekilde ortada bıraktığını veya ortada bırakmamışsa bile, ortada başka bir olasılık bulunduğunu, “şöyle ki ortada, Başkanlık seçimleri dolayısıyla başka bir kişisel çıkar oyunu olduğunu” öne sürdü.

Haravgi ise “Anastasiadis ile Averof’tan Enosis Plebisitine İlişkin Ağız Dalaşı” başlıklı haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dünkü Ulusal Konsey toplantısında Enosis Plebisitiyle ilgili yasayı Yüksek Mahkemeye taşıyacağını açıklamasının, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun sert tepkisine yol açtığını yazdı.

Anastasiadis’in Rum Başsavcısının “bir yetkinin diğerine karışmasına yönelik anayasaya aykırı hususlar olabileceğine dair uzman“ görüşüne atıfta bulunduğunu yazan gazete, ancak Anastasiadis’in ikna edici olmadığını, çünkü ilgili tüzükler görüşüldüğünde veya ELAM’ın yasa önerisi oylanırken, benzer anayasal sebeplere atıfta bulunmadığına dikkati çekti.

Elde ettiği bilgilere dayanarak, DİSİ Başkanı Neofitu’nun Anastasiadis’in kararına oldukça gücendiğini, çünkü Anastasiadis’in hem kendisini hem de partisini ortada bıraktığını düşündüğünü yazan gazete, Neofitu’nun, Anastasiadis’in ELAM’ın kendi yasa önerisini sunduğunda neden aynısını yapmadığı sorusunu sorduğunu ekledi.

(İY/ÖK) ********