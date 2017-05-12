Enı Yetkilisi Ve Lakktoripis’in Açıklamaları

İtalyan ENI şirketinin Uluslararası İlişkiler Müdürü Lapo Pistelli ile Rum Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanı Yorgos Lakkotripis, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) yıllık toplantısı çerçevesinde gerçekleştirilen özel oturumda doğal gaz konusunda açıklamalarda bulundular.

Lefkoşa, 12 Mayıs 17 : İtalyan ENI şirketinin Uluslararası İlişkiler Müdürü Lapo Pistelli ile Rum Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanı Yorgos Lakkotripis, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) yıllık toplantısı çerçevesinde gerçekleştirilen özel oturumda doğal gaz konusunda açıklamalarda bulundular.

Haravgi gazetesine göre ENI Uluslararası İlişkiler Müdürü Lapo Pistelli, Güney Kıbrıs’ı, Doğu Akdeniz’deki doğal gaz yataklarının gelişmesinde potansiyel merkez olarak gördüğünü ifade etti.

Pistelli, Levantin bölgesinin doğal gaz merkezine dönüşmesi durumunda Güney Kıbrıs’ın tüm olası destinasyonlar için kavşak olacağını da söyledi.

Rum Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanı Yorgos Lakkotripis ise konuşmasında, Güney Kıbrıs’ın enerji dinamiğinin, petrol ve doğal gaz alanındaki büyük şirketlerin mevcudiyetiyle aşikar olduğunu belirtti.

(FK/ÖK)

