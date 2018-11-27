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Eni Ve Total’den 7. Parsele İlgi

Lefkoşa, 27 Kasım 18 : ENI ve TOTAL şirketlerinin, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisindeki 7’nci parselle ilgilendikleri bildirildi.

Eni Ve Total’den 7. Parsele İlgi

Lefkoşa, 27 Kasım 18 : ENI ve TOTAL şirketlerinin, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisindeki 7’nci parselle ilgilendikleri bildirildi.

27 Kasım 2018 Salı 09:25
Eni Ve Total’den 7. Parsele İlgi
Lefkoşa, 27 Kasım 18 : ENI ve TOTAL şirketlerinin, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisindeki 7’nci parselle ilgilendikleri bildirildi.
Politis gazetesi, iki şirket için 7’nci parseli cazip kılan unsurun, 6’ncı parselde keşfedilen “Kalipso” hedefinin 7’nci parsele uzanması olduğunu kaydederek, bugünkü verilere dayanarak, “Kalipso” hedefinde 3 ya da 4 milyar ayakküp  rezerv bulunduğunu yazdı.
Haberde, Rum Enerji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, iki şirketin yaptığı başvurunun ilerleyen günlerde irdeleneceği ve Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in, Rum Bakanlar Kurulu’na gerekli öneriyi yapacağı kaydedildi.
(GE/HA)

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