Enı Şirketinden Güneş Enerjisi Parkına Destek

Limasol’a bağlı “Alassa” köyüne yapılacak olan güneş enerjisi parkına, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik bölgesi” içerisindeki 6. parselde “SAİPEM 12000” sondaj gemisiyle çalışmalar yapan İtalyan ENI şirketinin de katkı koyacağı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, “NER300” adlı Avrupa yarışmasını da kazanan güneş enerjisi parkı projesinin isminin “CY Csp EOS Green Energy Project” olduğunu ve Brüksel’in bu çalışma için 60 milyon Euro’luk ödenek vereceğini yazdı.

Haberde, Rum Hükümeti’nin projenin hayata geçirilmesi için gerekli olan piyasa güvenirliğini (rekabet ortamı) sağlamadığı; ancak Avrupa tüzükleri uyarınca gereken her şeyi yapma sözü verdiği kaydedildi.

