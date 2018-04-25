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ENİ şirketi icra Kurulu Başkanı bugün Anastasiadis’le görüşecek

Fileleftheros gazetesi “Kritik Randevular - ENI’den Lefkoşa’da Önemli Temaslar, Lavrov Dışişleri Bakanıyla Görüşmesini Hızlandırıyor” başlıklı haberinde, İtalyan ENI şirketi İcra Kurulu Başkanı Claudio Descalzi’nin Rum hükümetiyle görüşmelerde bulunmak için, bugün Güney Kıbrıs’a geleceğini yazdı.

ENİ şirketi icra Kurulu Başkanı bugün Anastasiadis’le görüşecek

Fileleftheros gazetesi “Kritik Randevular - ENI’den Lefkoşa’da Önemli Temaslar, Lavrov Dışişleri Bakanıyla Görüşmesini Hızlandırıyor” başlıklı haberinde, İtalyan ENI şirketi İcra Kurulu Başkanı Claudio Descalzi’nin Rum hükümetiyle görüşmelerde bulunmak için, bugün Güney Kıbrıs’a geleceğini yazdı.

25 Nisan 2018 Çarşamba 07:47
ENİ şirketi icra Kurulu Başkanı bugün Anastasiadis’le görüşecek

Fileleftheros gazetesi “Kritik Randevular - ENI’den Lefkoşa’da Önemli Temaslar, Lavrov Dışişleri Bakanıyla Görüşmesini Hızlandırıyor” başlıklı haberinde, İtalyan ENI şirketi İcra Kurulu Başkanı Claudio Descalzi’nin Rum hükümetiyle görüşmelerde bulunmak için, bugün Güney Kıbrıs’a geleceğini yazdı.

Gazete, bugün Güney Kıbrıs’a gelecek olan ENI şirketi İcra Kurulu Başkanı Descalzi’nin, saat 11.00’de Başkanlık Sarayında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından kabul edileceğini belirtti.

Descalzi’nin Anastasiadis’le görüşmesinin akabinde ise Enerji Bakanlığına giderek, Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis ile görüşeceğini kaydeden gazete, bu temasların, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi”ndeki 3’üncü parselde geçtiğimiz Şubat ayında gerçekleşen olayların da akabinde, ENI’nin faaliyetlerinin devam etmesi açısından önemli olarak addedildiklerine dikkati çekti.

“Saipem 12000 sondaj platformunun, Türk meydan okumaları ve savaş gemilerinin varlığı yüzünden misyonunu tamamlayamadığını” öne süren gazete, “İtalyan şirketinin gösterdiği tavizin, Lefkoşa’da birçok soru işaretine sebep olduğuna” işaret etti.

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“Elde edinilen bilgilere” göre, Anastasiadis’in konuyu bugünkü görüşmelerinde Descalzi’nin gündemine getireceğini kaydeden gazete, “edinilen bilgilerin”, ENI’nin Saipem 12000 platformuyla yaşanan duruma rağmen, MEB’deki başka parsellerle devam etmeye büyük ilgisi olduğu yönünde olduğunu belirtti.

Descalzi’nin bu ilgi için “kartlarını açmasının beklendiği” yorumunda da bulunan gazete, Descalzi’nin buna paralel olarak, şirketinin 3’üncü parseldeki sondaj konusunda ne yapacağını da açıklığa kavuşturması gerekeceğini, öte yandan 6’ıncı parseldeki teyit sondajının da beklemede olduğunu ekledi.

Alithia gazetesi ise habere “ENI Planlamaları Konusunda Bilgilendiriyor” başlığıyla yer verdi.

         

Son Güncelleme: 25.04.2018 11:27
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