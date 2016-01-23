“enerjide Patlama”

Lefkoşa, 23 Ocak 16 : Fileleftheros gazetesi yukarıdaki başlıkla manşetten yayımladığı haberinde, “enerji alanında kısa zaman içerisinde gelişmeler yaşanacağını, çünkü tüm kilit aktörlerin, planlamalarını hayata geçirme gidişatına yönelmekte olduklarını” bildirdi.

Gazete, gerek Lefkoşa Rum kesimi ile üçüncü ülkeler, gerek Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB)” içerisinde faaliyet göstermekte olan şirketler açısından, yoğun bir hareketlilik olduğuna işaret etti.

Gazete, son 24 saat içerisinde Dünya Ekonomik Forumu’nun gerçekleştirildiği Davos’ta yaşananlar temelinde, şunların kayda geçirildiğini özetledi;

“1. Davos’ta Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile ardı ardına bir araya gelen ENI ve TOTAL şirketlerinin başkanları, şirketlerinin Kıbrıs MEB’inde daha çok faaliyette bulunmasına dair ilgilerini ortaya koydular.

2. Washington, Başkan Yardımcısı Joe Biden aracılığıyla, Biden’ın Davos’ta Anastasiadis ile gerçekleştirdiği görüşme sırasında, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin enerji planlamalarını desteklediğini açıklığa kavuşturdu. Gazeteye göre Hükümet, Washington’un, bölgede meydana gelen işbirlikleri zarfındaki ekstradan değerin ve enerjinin oynayabileceği rolün bilincinde olarak, Kıbrıs Cumhuriyetinin enerji planlamalarını desteklediğini belirtti.

3. Hükümet, sözcü Nikos Hristodulidis aracılığıyla, yapılan temasları değerlendirerek, bu çerçevede Kıbrıs Cumhuriyeti’nin enerji planlamasının hayata geçirilmesiyle ilgili kısa zaman içerisinde gelişmeler yaşanmasının beklenmesi gerektiğine işaret etti.”

Haberde, 28 Ocak’ta Lefkoşa Rum kesiminde Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail arasındaki liderler düzeyinde üçlü zirve yapılacağı da anımsatıldı.

ZOHR YATAĞIYLA İLGİLİ BEKLENTİLERDE AZALMA

Öte yandan Alithia gazetesinde yer alan haberde, Mısır’ın MEB’inde tespit edilen Zohr yatağındaki doğal gaz miktarlarıyla ilgili yeni değerlendirmelerin, başlangıçtakilerden az olduğu ifade edildi.

Gazete, Mısırlı bir yetkilinin açıklamalarına gönderme yapan Mısır’daki bir web sitesinin yayımladığına göre, Zohr yatağındaki oranlarla ilgili değerlendirmelerin azalmakta olduğunu haber verdi.

Gazete, şu an bahse konu yatakta gerçekleştirilmekte olan sondaj temelindeki yeni değerlendirmenin, yataktaki doğal gaz miktarının başlangıçtaki tahmin olan 30 milyar ayak küp yerine, 16 milyar ayak küpe gerilediği şeklinde olduğunu bildirdi.

Gazete, Mısır basınındaki haberlerin, Zohr yatağını, İsrail’deki Leviathan yatağının seviyesiyle sınırladığını da belirtti.

Fileleftheros ise haberinde, Mısır’da yayımlanan bilgilerin, Rum MEB’ine olan ilgiyi etkilemediğini yazdı.

(İY/ÖK)