Güney Kıbrıs:
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10 Mayıs 2017 Çarşamba 08:43

Enerji Planlarına Devam

Güney Kıbrıs’ın enerji planlarının bir aksama olmaksızın hayata geçirilmekte olduğu belirtildi.

Enerji Planlarına Devam
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Lefkoşa, 10 Mayıs 17 : Güney Kıbrıs’ın enerji planlarının bir aksama olmaksızın hayata geçirilmekte olduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in dün Rum Meclisi Enerji Komitesi üyesi Milletvekilleriyle bir araya geldiğini yazdı.

Habere göre, düzenlenen kapalı oturumda Lakkotripis’in, enerji konuları, sismik araştırmalar ve sondajlarla ilgili bilgiler verdiğini yazdı.

Lakkotripis’in Rum Hükümeti’nin enerji konularında icraatlarını ve önceliklerini de anlattığını kaydeden gazete, toplantıda Afrodit’deki doğalgazın Mısır’da değerlendirilmesi konusunun da görüşüldüğünü yazdı.

Toplantının ardından basına açıklamada bulunan Lakkotripis, “Türk kışkırtmalarına” rağmen Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki araştırmaların süreceğini belirterek, çok uluslu büyük şirketlerin gerilimli bölgelerde çalışmaya alışkın olduğunu söyledi.

Planlar ve bir sondajın yapılmasının bir günde olmadığını; büyük prosedür ve büyük paralar gerektiğine dikkat çeken Lakkotripis, “Türkiye tahrik ediyor ancak planlar etkilenmiyor. Egemenlik haklarımızı yerine getirmeye devam ediyoruz” sözlerini kullandı.

Planlara göre Total şirketinin Temmuz ayında sondaja başlamasının beklendiğini belirten Lakkotripis, ENI’nin ise 2017 sonu, 2018 başlarında sondaj yapmasının beklendiğini söyledi.

Lakkotripis, Rum Devlet Doğalgaz İşletmesi’nin (DFFA) geçici olarak yüzer ünite ile doğalgaz tedarikine ilişkin hazırladığı çalışmanın da Rum Bakanlar Kurulu’na verileceğini belirtti.

Bunun 2020 yılından önce olabileceği ihtimalinden söz eden Lakkotripis, yüzer LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) depo ve gazlaştırma ünitesinin söz konusu olduğunu belirtti.

Açıklamasında Rum Hükümeti’nin komşularıyla daha yakın ilişkiler kurmaya devam ettiğini belirten Lakkotripis, bu çerçevede Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Haziran ayında Lübnan’a gideceği bilgisini verdi.

Doğalgaz sıvılaştırma terminali oluşturulması konusuna da değinen Lakkotripis, doğalgaz sıvılaştırma kara terminali yaratılmasının önceliklerinin başında bulunduğunu, ancak hayata geçirilmesi için daha fazla doğalgazın bulunması gerektiği üzerinde durdu.

(HC/ŞEB)

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