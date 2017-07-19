“Enerji Planları Kesintisiz Sürüyor”

Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki enerji planlarının kesintisiz bir şekilde ilerlediği bildirildi.

Fileleftheros gazetesine göre, Rum ve Yunan Dışişleri Bakanları konuyla ilgili yorumlarda bulunmaya çağrılmaları üzerine açıklama yaptılar.

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, kışkırtmalar rahatsız edici olsa da yönetilebilir olduğunu söyledi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ise Türkiye’nin uluslararası hukuka ayak uydurmakta zorlanan bir ülke olduğunu savunarak, “Dışişleri bakanlarının işi, ona yükümlülüklerini anlamasında yardımcı olmaktır” iddiasında bulundu.

Öte yandan Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisinde 11’inci parseldeki enerji planlarının herhangi bir sorun olmadan sürdüğünü ifade etti.

Hristodulidis,Türkiye’nin yayımladığı Navtex konusunda ise, bunun, Ankara’nın çok sevdiği taktiği olduğunu öne sürerek, bunu, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki faaliyetleri başladığı 2011 yılından bu yana yaşadıklarını iddia etti.

Türkiye’nin yapmaya çalıştığını iptal eden bir talimat yayımladıklarını savunan Hristodulidis, diplomatik düzeyde de faaliyetlerde bulunduklarını belirtti.

“Aynı yaklaşıma sahip olmaya devam ediyoruz” diyen Hristodulidis, Türkiye’ye, herkese açık bir düzeyde kriz yaratma lütfünü göstermeyeceklerini savundu.