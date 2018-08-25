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Enerji Güvenliği, Şirketlerin İnsafında

Rum Yönetimi’nin son 10 yıldır enerji planlamalarına ağırlık vermiş olmasına karşın, tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölge”de (MEB) ruhsatlandırdığı şirketlere ait araştırma gemileri ve sondaj platformlarının güvenliğini sağlayacak olanağa sahip olmadığı yazdı.

Enerji Güvenliği, Şirketlerin İnsafında

Rum Yönetimi’nin son 10 yıldır enerji planlamalarına ağırlık vermiş olmasına karşın, tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölge”de (MEB) ruhsatlandırdığı şirketlere ait araştırma gemileri ve sondaj platformlarının güvenliğini sağlayacak olanağa sahip olmadığı yazdı.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 10:01
Enerji Güvenliği, Şirketlerin İnsafında

Rum Yönetimi’nin son 10 yıldır enerji planlamalarına ağırlık vermiş olmasına karşın, tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölge”de (MEB) ruhsatlandırdığı şirketlere ait araştırma gemileri ve sondaj platformlarının güvenliğini sağlayacak olanağa sahip olmadığı yazdı.

Fileleftheros gazetesi, Rum Dışişleri, Enerji ve Savunma bakanları ve bürokratlarının geçen çarşamba günü Dışişleri Bakanlığı’nda enerji planlamaları gündemiyle gerçekleştirilen toplantının ardından basına açıklama yapılmaması üzerine, enerji güvenliği, Türkiye’nin “FIR ihlalleri” iddiası ve bunlarla ilgili “şikayetler” konulu bir dizi haber yayımladı.

Gazete “Kaderlerinin İnsafında” başlıklı haberinde, Rum Yönetimi’nin açık deniz bölgesinde güvenliği sağlamadaki zafiyetinin İtalyan ENI şirketine ait araştırma gemisinin Türk gemileri tarafından engellenmesiyle ortaya çıktığına işaret etti. Gazete İtalya’nın Türkiye’nin müdahalesine ses çıkarmadığını, Amerikan Noble şirketi örneğinde ise sadece seslerin yükseltildiğini hatırlattı. 

Gazete, Türkiye’nin gelecekte Amerikan Exxon Mobil ve Fransız Total şirketleri konusunda ne yapacağının soru işareti olmakla birlikte ne ABD’nin, ne de Fransa’nın şirketlerini Türkiye’nin insafına bırakmak niyetinde görünmediğini de yazdı.

Enerjiyle ilgili bölgedeki tek tehdidin Türkiye’nin faaliyetleri olmadığını, konum itibarıyla terör saldırısı, sabotaj, korsanlık gibi başka tehditler de bulunduğunu belirten gazete, Rum Yönetimi’nin de kendi olanakları ölçüsünde, güvenlik konusunda olanaklarını artıran Mısır ve İsrail’in yolundan gitmesi gerektiğini kaydetti.

Gazete, deniz bölgesinin güvenliğini sağlamak için olanaklarını artırmanın milyonlar, hatta milyarlar gerektirdiğine dikkat çektiği haberinde, Güney Kıbrıs’ın böyle paraları olmadığını, dolayısıyla yakın gelecekte sırtını dost ve komşu ülkelerin iyi niyetine dayamaya ve mümkün olan yerlerde siyasi protestolarla yetinmeye devam etmek zorunda olduğunu savundu.

Gazete, Rum Sözcü Prodromos Prodromu’nun dün gazetecilerin Türkiye’nin sözde FIR ihlallerine karşı neler yapıldığı sorusuna karşılık “hükümet Türkiye’nin yönelik ihlalleri konusunda gereğini yapmaktadır” dediğini yazdı.

Habere göre, “ ihlal ve tahrik olduğu zaman, gerek enerji programı, gerek diğer sebeplerle yapılması gerekenler planlanıp yapılıyor” diyen Prodromu sözlerini “Hükümetin yetkili makamları toplantılar yaparak, önleyici olarak yapılması gerekenler üzerinde çalışıyor. Sadece, değişmez politikamız gereği yorum yapmaktan ve gerilim oyununa karışmaktan kaçıyoruz” şeklinde devam etti.

Rum Dışişleri, Enerji ve Savunma bakanları ile bürokratlarının geçen çarşamba günü toplandığını hatırlatan gazete, enerji alanında var olan durumun ve beklenen gelişmeler nedeniyle yakın gelecekte ortaya çıkabilecek durumların değerlendirildiği toplantı sonrasında açıklama yapılmadığına dikkat çekti. Haberde, “Açıklama yapılmadı, enerjideki gelişmeler nedeniyle ortaya çıkabilecek sorunları artırabilecek açıklamalardan –ve hatta sızmalardan- kaçınılması kararı alındı” denildi.

DİSİ’nin Avrupa Milletvekili Lefteris Hristoforu’nun dün Güney Kıbrıs’ın “sözde hava ve deniz sahasındaki ihlallerde bulunmakla” suçladığı Türkiye’yi pazartesi günü AB’ye şikayet edeceğini yazan gazete, bunun için Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani ve diğer yetkililerden randevu isteyeceğini kaydetti.

 


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Son Güncelleme: 25.08.2018 13:19
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