“Energean Şirketinin Güney Kıbrıs’a Doğalgaz Taşıması Mümkün Değil”

Yunan “Energean” şirketinin, İsrail Münhasır Ekonomik Bölgesi’nden borular aracılığıyla Güney Kıbrıs’a doğalgaz götürme önerisinin, ihale şartlarına uymaması nedeniyle mümkün olmadığı bildirildi.

Politis gazetesi; söz konusu şirketin, Güney Kıbrıs’taki makamlara birkaç gün önce İsrail MEB’inden Güney Kıbrıs’a boru inşa ederek doğalgaz götürme önerisinde bulunduğunu anımsatırken, Rum Devlet Doğalgaz İşletmesi’nin konuyla ilgili ihale şartlarıyla bu önerinin uyuşmaması nedeniyle, “Energean” şirketinin saf dışı kaldığını yazdı.

Haberde, DEFA’nın ihale şartlarında sıvılaştırılmış doğalgaz temin edilmesi maddesinin bulunduğu; “Energean” şirketinin ise, ham doğalgaz getirme teklifinde bulunduğu belirtildi.

