banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 35°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98734
ALTIN
184.596
DOLAR
4.5705
STERLİN
6.0758
EURO
5.3672
Polisiye Olaylar...
Polisiye Olaylar...
Alayköy ve İnönü'de yangın
ALAYKÖY VE İNÖNÜ'DE YANGIN
Köpeklere ateş etti tutuklandı
KÖPEKLERE ATEŞ ETTİ TUTUKLANDI
5 yaşındaki çocuk pencereden düştü
5 YAŞINDAKİ ÇOCUK YARALANDI
banner282

“Energean Şirketinin Güney Kıbrıs’a Doğalgaz Taşıması Mümkün Değil”

Lefkoşa, 7 Temmuz 18 : Yunan “Energean” şirketinin, İsrail Münhasır Ekonomik Bölgesi’nden borular aracılığıyla Güney Kıbrıs’a doğalgaz götürme önerisinin, ihale şartlarına uymaması nedeniyle mümkün olmadığı bildirildi.

“Energean Şirketinin Güney Kıbrıs’a Doğalgaz Taşıması Mümkün Değil”

Lefkoşa, 7 Temmuz 18 : Yunan “Energean” şirketinin, İsrail Münhasır Ekonomik Bölgesi’nden borular aracılığıyla Güney Kıbrıs’a doğalgaz götürme önerisinin, ihale şartlarına uymaması nedeniyle mümkün olmadığı bildirildi.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 10:12
“Energean Şirketinin Güney Kıbrıs’a Doğalgaz Taşıması Mümkün Değil”

Yunan “Energean” şirketinin, İsrail Münhasır Ekonomik Bölgesi’nden borular aracılığıyla Güney Kıbrıs’a doğalgaz götürme önerisinin, ihale şartlarına uymaması nedeniyle mümkün olmadığı bildirildi.
Politis gazetesi; söz konusu şirketin, Güney Kıbrıs’taki makamlara birkaç gün önce İsrail MEB’inden Güney Kıbrıs’a boru inşa ederek doğalgaz götürme önerisinde bulunduğunu anımsatırken, Rum Devlet Doğalgaz İşletmesi’nin konuyla ilgili ihale şartlarıyla bu önerinin uyuşmaması nedeniyle, “Energean” şirketinin saf dışı kaldığını yazdı.
Haberde, DEFA’nın ihale şartlarında sıvılaştırılmış doğalgaz temin edilmesi maddesinin bulunduğu; “Energean” şirketinin ise, ham doğalgaz getirme teklifinde bulunduğu belirtildi.
 

banner288
Son Güncelleme: 07.07.2018 13:41
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polis Haberleri...
Polis Haberleri...
“Önemli Haftalar Geliyor…”
“Önemli Haftalar Geliyor…”
Kaçak Tütün ile yakalandı!
Kaçak Tütün ile yakalandı!
Güney Kıbrıs İle Çin Arasında Kaçakların İade Edilmesi Anlaşması İmzalandı
Güney Kıbrıs İle Çin Arasında Kaçakların İade Edilmesi Anlaşması İmzalandı
Aik Elektrik İletim Hattını Mayınların Olduğu Ara Bölgeye Taşıyor
Aik Elektrik İletim Hattını Mayınların Olduğu Ara Bölgeye Taşıyor
Tarım ve Otlatma Alanları Azalıyor...
Tarım ve Otlatma Alanları Azalıyor...
Fransa’yla Yapılan Savunma Anlaşması Yürürlüğe Girdi!
Fransa’yla Yapılan Savunma Anlaşması Yürürlüğe Girdi!
Prodromu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KKTC Ziyaretini Yorumladı
Prodromu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KKTC Ziyaretini Yorumladı
Türkiye’yi BM’ye Şikayet Ettiler...
Türkiye’yi BM’ye Şikayet Ettiler...
İngiltere’nin Ercan Havalimanı’na uçuşlarla ilgili politikasında değişiklik yok
İngiltere’nin Ercan Havalimanı’na uçuşlarla ilgili politikasında değişiklik yok

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim