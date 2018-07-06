Energean Şirketi Güney Kıbrıs’a Doğalgaz Götürmek İstiyor...

Yunan “Energean” şirketinin, İsrail Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki doğalgaz yataklarından, borular aracılığıyla Güney Kıbrıs’a doğalgaz getirmek için Güney Kıbrıs’taki yetkili makamlara başvuruda bulunduğu bildirildi.

Alithia gazetesi, şirket yetkilisi Mathios Rigas’ın, Reuters Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’taki yetkili makamlara, yıllık 0,5 ile 1 milyon metreküp arasında değişen miktarlarda doğalgazı, inşa edeceği borular aracılığıyla Güney Kıbrıs’a götürmek için öneride bulunduklarını söylediğini yazdı.

Gazete, şirketin hedefinin, Güney Kıbrıs’ı doğalgazın temin edileceği yüzer tesisle bağlayacak 200 kilometrelik boru inşa etmek olduğunu kaydederken, İsrail ile bazı tedarik anlaşmaları imzalanmasının da şirketin gündeminde bulunduğunu belirtti.

