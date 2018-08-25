Endüstriyel Kenevir Üretimi İçin Hiç Başvuru Yok

Güney Kıbrıs’ta endüstriyel kenevir üretimi için çıkarılan yasadaki birçok olumsuz unsurun kenevir üretimini teşvik etmek yerine baltaladığı, yasanın çıkmasının ardından kenevir üretimi için tek bir başvuru dahi yapılmadığı bildirildi.

Politis gazetesi, AB ve diğer birçok ülkede üretimi yapılan endüstriyel kenevir üretiminin Güney Kıbrıs’ta da başlatılması amacıyla Rum Meclisi’nde onaylanan yasanın, bu alandaki üretimi teşvik etmek yerine baltaladığını, yasanın çıkmasının ardından bir tek başvuru dahi yapılmadığını yazdı.

Haberde, tıbbi amaçlar başta olmak üzere birçok alanda kullanılan endüstriyel kenevirin Güney Kıbrıs’ta üretilebilmesi için çıkarılan yasada, tohum ekiminden ürünün yetişmesine kadarki her aşamada laboratuar tahlillerinin yapılmasının öngörüldüğü, bu tahlillerin her birinin 180 euro gibi yüksek maliyeti bulunduğu vurgulandı.

Gazete, üreticinin herhangi bir hatasında alacağı maddi cezaların çok yüksek olması, sicil kaydının temiz olmasının gerekmesi ve ürünün nerde kullanılacağının ekimden önce sözleşmelerle belirlenmiş olması gibi unsurların, başvuru yapılmamasında büyük rol oynadığını yazdı.

