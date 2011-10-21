Ender Saraç’tan Acı Kırmızıbiberli Çay

Beslenme Uzmanı Ender Saraç, zayıflamaya birebir etkisi olan acı kırmızıbiberli çayın tarifini bizlerle paylaştı. İçimi biraz zor olsa da faydaları saymakla bitmeyen bu çayı mutlaka denemelisiniz.

Acı kırmızıbiberli çay, idrar söktürücü özelliğe sahip olup, sonbaharda soğumaya başlayan bedeni ısıtmak için kullanılır. Midesi sağlam kişiler ve alerjik bünyesi olmayanlar hızlı kilo vermeye yardımcı olan ve sonbaharda yağlanmayı azaltıcı etkisi olan bu çayı rahatlıkla içebilirler.

Acı Kırmızıbiberli Çayın Tarifi

Malzemeler

1 çay kaşığı acı kırmızıbiber (Kapsikum ya da isot tarzı acı biber)

1 çimdik biberiye

1 diş dövülmüş sarımsak

Not: Her su bardağı için 1 çay kaşığı kırmızıbiber kullanılmalı.

Hazırlanışı

Bu malzemeleri büyük bir bardak suda sadece 30 saniye kaynatın, 4-5 dakika demleyin. Biraz ılındıktan sonra içine bir dilim limon koyun. Kırmızıbiberli acı çayı günde 2 kez yemeklerden 1 saat sonra içebilirsiniz.

Etkisi Sizi Şaşırtacak!

Kırmızıbiberli acı çay ciddi şekilde yağ eritici, ısıtıcı ve metabolizmayı canlandırıcı bir etkiye sahiptir. Bu çayı içtiğiniz dönemde diyet ve egzersiz de yaparsanız sonuç sizi çok şaşırtacak.