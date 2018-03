En yeni bağımlılık seks

Karısı tarafından seks bağımlısı olduğu açıklanan İtalya Başbakanı Berlusconi, ünlü aktörler Michael Douglas, Charlie Sheen, pop ikonları Amy Winehouse, Robbie Williams ve diğerleri... Bizim sularda şimdilik itiraf eden yok ama uzmanların belirttiğine göre, seks bağımlılığı ülkemizde de hızlı bir şekilde yayılıyor.



İtalya Başbakanı Berlusconi’nin yatak odası maceralarını duymayan kalmamıştı ama onun bu gizli (!) sırrını ayrılmak üzere olduğu karısı Veronica Lairo, yayınlanacak olan kitabında “eşim bir seks bağımlısı” diyerek kamuoyuyla paylaşınca gerçek anlaşıldı. Doğal olarak seks bağımlılığı hakkında kafalar karıştı. Herkes seks sevdiğine göre kim bağımlıydı kim sadece hiperseksüeldi? Çapkınlık haberlerine alışkın olan ve insana haz veren bir eylemin nasıl olup da sigara, içki, kumar gibi diğer bağımlılıklarla aynı kulvarda tutulduğunu anlayamayanlar için seks bağımlılığının nedeni, belirtileri ve tedavi yolları hakkında biz de uzman desteği aldık. Bu arada seks bağımlısı olup olmadığını merak edenler için bir de küçük testimiz var.

Seks bağımlılığı ve hiperseksüalite farkı

Psikiyatrist Doç. Dr. Kültegin Ögel’e göre seks bağımlılığı ve hiperseksüalite iki farklı kavram. Hiperseksüalite, fiziksel olarak kişinin çok fazla seks ihtiyacı olması anlamına geliyor. Seks bağımlılığında ise kontrol edilemeyen bir dürtü başrolde. Bu öyle bir dürtü ki kişi tekrarlayan tarzda sürekli seksi düşünüyor ve bunu gerçekleştiriyor. Yani seks yapmak, o kişi için hemen doyurulması zorunlu olan hazla ilgili bir takıntı hissi ve bu eylem aslında başka bir sorunu örtmek için kullanılıyor. Örneğin stres gidermek, acıdan kaçmak ya da boş zamanı doldurmak gibi. Kişi aklına seks geldiği an bu zorlayıcı dürtüden kurtulmak için her ne şekilde olursa olsun (pornografi, mastürbasyon, günlük ilişkiler) defalarca seks yapıyor. Hiperseksüalitede ise seks kaçınma amacıyla kullanılmadığı gibi, kişi aynı partnerle fazla sayıda cinsellik yaşayabiliyor. Oysa seks bağımlısı olan kişi, cinsel ya da bedensel güvenliğini de tehdit edebilecek şekilde sürekli yeni partnerler ve tehlikeli ilişkiler içine giriyor. Ve sonuçta kendisi adına iyi olup olmadığını bilmeden yaşadığı ilişkiler için, her seferinde pişmanlık duyuyor ama bu döngüden kurtulamıyor.

Kadınlar da bağımlı olabiliyor.

Uzmanlara göre ülkemizde cinsellik, pornografiyle doyuma ulaşma şekline doğru kayıyor yani normal bir cinsel ilişki yerine sanal seks ve diğer pornografik unsurlarla yapılan mastürbasyon gerçek cinselliğin yerini almaya başladı. Pornografi kadınlar için yeterli bir doyum aracı olmasa da, partnerleri bu yönde davranan kadınlar için, bu durumun bir sorun teşkil etmesi kaçınılmaz. Normal bir cinsel yaşamdan kaçınan partnerini, uzman yardımı alması için zorlayan da kadın oluyor. Tabii bu demek değil ki seks bağımlısı kadın yok. Psikiyatrist Kültegin Ögel’in verdiği bilgiye göre, kadınlar arasında da fazla sayıda partnerle takıntılı bir şekilde ilişkiye giren kadınlar var.