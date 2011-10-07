En uzun süre emen kazanır!

LATİN Amerika ülkelerinden Peru’da Sağlık Bakanlığı’nın, anneleri bebeklerini emzirmeye teşvik etmek için düzenlediği emzirme yarışmasına ilgi çok büyük oldu. Başkent Lima’da gerçekleştirilen etkinlikte, en uzun süre kesintisiz şekilde annelerini emen bebeklere taç takılırken, annelerine de çeşitli hediyeler verildi. Peru Sağlık Bakanlığı uzmanları, yeni nesillerin daha sağlıklı olması amacıyla başlattıkları kampanya kapsamında, önümüzdeki aylarda da benzer etkinlikler düzenleyeceklerini ifade etti.