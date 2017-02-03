Güney Kıbrıs:
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03 Şubat 2017 Cuma 08:21

Emiliyu Guterres’e Veda Ziyaretinde Bulundu

Rum Yönetimi’nin BM’deki Daimi Temsilcisi Nikos Emiliyu’nun, 13 Şubat’ta Rum Yönetimi’nin AB’deki Daimi Temsilciliği görevini devralmak üzere Brüksel’e gidecek olması sebebiyle, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e veda ziyaretinde bulunduğu haber verildi.

Emiliyu Guterres'e Veda Ziyaretinde Bulundu
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Lefkoşa, 3 Şubat 17 : Rum Yönetimi’nin BM’deki Daimi Temsilcisi Nikos Emiliyu’nun, 13 Şubat’ta Rum Yönetimi’nin AB’deki Daimi Temsilciliği görevini devralmak üzere Brüksel’e gidecek olması sebebiyle, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e veda ziyaretinde bulunduğu haber verildi.

Simerini ve Fileleftheros gazetelerinde yer alan habere göre Guterres, Emiliyu’yla görüşmesinde,  Kıbrıs sorununa sürdürülebilir ve ortak kabul edilebilir bir çözüm bulunması için çabalarını sürdüreceği güvencesi verdi.

Gazete, Rum Yönetimi’nin BM’deki Daimi Temsilciliği’nden yapılan açıklamaya göre, Emiliyu’nin ise Guterres’e Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in selamlarını ilettiğini, öte yandan Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik şahsi ilgisi ve geçtiğimiz ay Cenevre’de yapılan Kıbrıs konferansına katılımından ötürü de teşekkür ettiğini iletti.

Emiliyu ile Guterres arasındaki görüşmede Kıbrıs sorunundaki gelişmeler ile gelecekteki perspektiflerin ele alındığını da yazan gazete, Guterres’in çabalarını sürdüreceği güvencesi vermesinin dışında, Emiliyu’ya gösterdiği işbirliğinden ötürü teşekkür ederek görevinde başarılar dilediğini de ekledi.

(İY/GÜL)

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