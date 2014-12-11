Emiliu: “Meb’deki Haklar Devletlerindir, Toplumların Değil”

Rum Yönetimi’nin BM’deki daimi temsilcisi Nikos Emiliu “Münhasır Ekonomik Bölgede (MEB) hidrokarbon arama, çıkartma ve değerlendirmeyle ilgili egemenlik hakkı uluslararası alanda tanınmış devlete aittir, toplumlara veya bir devletin içindeki herhangi başka bir gruba değil” dedi.
Fileleleftheros, “MEB’deki Haklar Devletlere Aittir Toplumlara Değil” başlıklı haberinde Emiliu’nun yukarıdaki iddiayı, Okyanus ve Deniz Hukuku konusunun Türkiye’nin de katılımıyla ele alındığı BM Genel Kurulu’nda söylediğini yazdı.