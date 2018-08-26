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Ellinas: “Paylaşım Oranları Konusunda Öneri Değişikliği Kabul Edilmemeli”

“OLGULAR İDDİA ETTİKLERİ GİBİYSE NEDEN TAMAR VE LEVİATHAN İÇİN DE İSRAİL’E GİTMİYORLAR?”

Ellinas: “Paylaşım Oranları Konusunda Öneri Değişikliği Kabul Edilmemeli”

“OLGULAR İDDİA ETTİKLERİ GİBİYSE NEDEN TAMAR VE LEVİATHAN İÇİN DE İSRAİL’E GİTMİYORLAR?”

26 Ağustos 2018 Pazar 10:10
Ellinas: “Paylaşım Oranları Konusunda Öneri Değişikliği Kabul Edilmemeli”


“OLGULAR İDDİA ETTİKLERİ GİBİYSE NEDEN TAMAR VE LEVİATHAN İÇİN DE İSRAİL’E GİTMİYORLAR?”
 Rum Devlet Hidrokarbon Şirketi (KRETİK) eski başkanı ve hidrokarbon uzmanı Haralambos Ellinas, Noble-Shell-Delek konsorsiyumunun Afrodit yatağıyla ilgili sözleşmede paylaşım oranları konusunda önerdiği değişikliğin kabul edilmemesi gerektiğini vurguladı.
Ellinas, Haravgi’ye verdiği özel mülakatta, uluslararası doğal gaz piyasasındaki olguların ve petrol fiyatlarının, sözleşmede değişiklik yapılmasını haklı göstermediğini, çünkü hem petrol fiyatlarının sözleşmenin yapıldığı dönemdekiyle neredeyse aynı, hem de altyapı inşa maliyetinin yüzde 30 daha düşük olduğunu söyledi.
Ellinas “paylaşım oranının Kıbrıs Cumhuriyeti aleyhine olacak şekilde yüzde 40’a yüzde 60 olarak değiştirilmesini kabul edersek, aynı şeyi diğer şirketler de isteyecek, sonuçları çok büyük olacak. Her ne olursa olsun, kar paylaşımı konusunda 2’nci ve 3’üncü tur ihalelerde yaptığımız sözleşmelerin dışına çıkmamalıyız” uyarısında bulundu.
“Olgular, şirketlerin öne sürdüğü gibiyse neden Tamar ve Leviathan yataklar için İsrail’e de gitmiyorlar?” diye soran Ellinas, şirketler aynı öneriyi İsrail’e götürseler kapının yüzlerine kapatılacağını söyledi. Ellinas, “şirketlerin bizim durumumuzu ‘fırsat’ gördüğü anlaşılıyor, Shell’in doğal gazı Mısır’daki Idku terminali için satın alma ilgisi olduğundan karlarını artırmak istiyorlar” ifadesini de kullandı.

 

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Son Güncelleme: 26.08.2018 13:15
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