Güney Kıbrıs:
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26 Şubat 2017 Pazar 10:28

Eleni Theoharus’un Tutuklanması Talebi Güney Kıbrıs’a Ulaştı

Azerbaycan Hükümeti’nin, Avrupa Parlamentosu Üyesi ve Dayanışma Hareketi Başkanı Eleni Theoharus’un tutuklanmasına ilişkin talebinin, Güney Lefkoşa’daki Interpol’e iletildiği belirtildi.

Eleni Theoharus'un Tutuklanması Talebi Güney Kıbrıs'a Ulaştı
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Lefkoşa, 26 Şubat 17 : Azerbaycan Hükümeti’nin, Avrupa Parlamentosu Üyesi ve Dayanışma Hareketi Başkanı Eleni Theoharus’un tutuklanmasına ilişkin talebinin, Güney Lefkoşa’daki Interpol’e iletildiği belirtildi.

Simerini gazetesi, Güney Lefkoşa’daki İnterpol’ün, söz konusu talebi, Theoharus’un tutuklanmasının ileriye götürülüp götürülmeyeceği konusunda görüşünü almak amacıyla Rum Hukuk Dairesi’ne göndermesinin beklendiğini yazdı.

Gazete, Hukuk Dairesi çevrelerine dayanarak, Theoharus’un tutuklanmasının zor olduğunu, geçici tutuklama emrine ilişkin karar yetkisinin Rum Adalet Bakanlığı’nda olduğunu belirtti.

Habere göre, Rum Adalet Bakanlığı çevreleri ise, Theoharus’un Avrupa Parlamentosu Üyeliği sıfatı nedeniyle dokunulmazlığı bulunduğunu anımsattı.

Gazete, Azerbaycan’ın, Dayanışma Hareketi Başkanı Eleni Theoharus’un, ülkeye yasadışı giriş yaptığı gerekçesiyle tutuklanmasını istediği ve Theoharus aleyhinde uluslararası tutuklama emri çıkarttırdığını anımsattı.

(FK/SEL)

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