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Eleni Theoharus Arnavutluk’ta İstenmeyen Kişi

Lefkoşa, 12 Kasım 2018 (.): Dayanışma Hareketi Başkanı ve Avrupa Milletvekili Eleni Theoharus, Arnavutluk’ta “persona non grata” (istenmeyen kişi) ilan edildi.

Eleni Theoharus Arnavutluk’ta İstenmeyen Kişi

Lefkoşa, 12 Kasım 2018 (.): Dayanışma Hareketi Başkanı ve Avrupa Milletvekili Eleni Theoharus, Arnavutluk’ta “persona non grata” (istenmeyen kişi) ilan edildi.

12 Kasım 2018 Pazartesi 11:44
Eleni Theoharus Arnavutluk’ta İstenmeyen Kişi
Lefkoşa, 12 Kasım 2018 (.): Dayanışma Hareketi Başkanı ve Avrupa Milletvekili Eleni Theoharus, Arnavutluk’ta “persona non grata” (istenmeyen kişi) ilan edildi.
Fileleftheros’un “Eleni Theoharus Arnavutluk’un Hedef Tahtası’nda… Edi Rama Rejimi Tarafından İstenmeyen Kişi İlan Edildi” başlıklı haberinde önceki gün Arnavutluk’ta “persona non grata” ilan edilen Theoharus, hakkındaki kararı “Arnavutluk’taki Edi Rama gibi  yozlaşmış bir dikta rejiminin beni hedef tahtasına alması benim için şeref  belgesidir” sözüyle değerlendirdi.
Arnavutluk hükümetinin bu kararı  Theoharus’un, önce Konstantino Katsifa isimli Yunan’ın öldürülmesi nedeniyle, daha sonra da cenaze törenine katılmak maksadıyla gittiği Kuzey Epir’e (Arnavutluk’un güney bölgesi) gitmesinin ardından geldi.
Yayımladığı açıklamada “bu karar direnişimin de irademin de, Kuzey Epir Helenlerinin çiğnenen insan haklarından duyduğum acının da altını oyamaz” diyen Theoharus bölgede yaşayan Yunanların “insan haklarının ihlal edildiğini, devlet terörü altında yaşadıklarını” ve “dikta rejimi” diye adlandırdığı Arnavutluk hükümetinin burada yaşayan Yunanlara “etnik temizlik uyguladığını” iddia etti. 
Dayanışma Hareketi ise Arnavutluk rejimi istihbaratının Güney Epir’deki Yunan vatandaşlarını hedef aldığını, hedef alınanlar arasında Kıbrıs vatandaşları da olduğunu belirterek Rum yönetimini “kendisini ilgilendirmiyormuş gibi susmakla” suçladı.  (ŞA/HÖ) 
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