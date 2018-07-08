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Elektrik iletim hattının ara bölgeye taşınması konusuyla ilgili ikinci çalışma yapılacak

Elektrik iletim hattının ara bölgeye taşınması konusuyla ilgili ikinci çalışma yapılacak

08 Temmuz 2018 Pazar 14:33
Elektrik iletim hattının ara bölgeye taşınması konusuyla ilgili ikinci çalışma yapılacak

Rum Elektrik İdaresi’nin (AİK) “Athalassa-Alambra” arasındaki 3,5 kilometrelik elektrik iletim hattını ara bölgede mayın tarlası bitişiğine taşıması konusunda ikinci bir çalışma yapılacağı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Lefkoşa Rum Kesimi’nin enerji güvenliği için oldukça kritik olan bu konuya müdahil olan tüm tarafların, konu üzerinde yeniden düşünerek yeni bir çalışma yapacaklarını yazdı.

Gazete, AİK’in bu konuda şahsi çıkar güden kişiler tarafından baskı gördüğünü, çünkü hatların şu an bulunduğu bölgenin, değerli bir bölge olduğunu ve orada elektrik iletim hattının bulunmasının istenmediğini kaydetti.

Haberde, yapılacak yeni çalışmanın Enerji Düzenleme İdaresi’ne gönderileceği ve AİK’in, buradan gelecek görüşe göre kararını şekillendireceği ifade edildi.
 

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Son Güncelleme: 08.07.2018 18:08
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