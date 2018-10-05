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Elektrik Faturalarını Yakan Vergiler

Elektrik Faturalarını Yakan Vergiler

05 Ekim 2018 Cuma 09:15
Elektrik Faturalarını Yakan Vergiler

FATURANIN YÜZDE 40’INI TÜKETİM, YÜZDE 60’INI VERGİLER OLUŞTURUYOR

Rum Elektrik İdaresi’nin (AİK) son dönemde tüketiciye gönderdiği faturaların yüzde 20 zamlı olduğu, itirazlara neden olan bu faturaların yalnız yüzde 40’ının elektrik enerjisi tüketim bedeli olduğu haber verildi. 


Alithia “Yüzde 60 Vergi, Yüzde 40 Tüketim!... AİK Faturaları Neden Yakıyor” başlığıyla manşete çektiği haberinde elektrik faturasında görünen 100 Euro’luk tutarın yalnız yüzde 40’ının tüketim  bedeli olduğunu, yüzde 60’ını vergi ve diğer harçlardan oluştuğunu yazdı.


Habere göre tüketicilerin, elektrik faturalarının yüksekliğinden şikayet etmesi üzerine konu dün Rum Meclisi Denetim Komitesi’nde ele alındı. Muhalefet kanadı acilen tüketiciyi rahatlatacak önlem alınmasını istedi. Muhalefet kanadı ise muhalefeti, 2017-2019 döneminde elektrik faturalarına vergi ve diğer harçların yansıtılmasını öngören yasayı onaylamasına rağmen şimdi bunu unutmuş gibi davranmakla suçladı.


AİK tarafından kesilen faturada tüketiciden ödemesi istenen hizmet ve vergi kalemleri; Elektrik Enerjisi Tüketim bedeli, Şebeke Kullanma, Ek  Hizmetler, Sayaç Ölçümü, Akaryakıt Ayarlama,  Kamu Yararına Yükümlülükler, Yenilenebilir Enerji ve Enerji Tasarruf Fonu ve KDV’den oluşuyor. 


Rum Sayıştay Başkanı Odisseas Mihailidis’in dünkü komite toplantısına katılarak, 2017-2019 döneminde elektrik faturalarına vergi yansıtılması yasasının geçirilmesinden sonra, 2017’de yenilenebilir enerji fonuna 42 milyon Euro aktığını, bu meblağın 2016’da 22 milyon Euro olduğunu açıkladı.


Mihailidis karma köy Pile’yi gündeme getirerek, bu köyde ikamet eden Rumların vergi yükümlülüklerini yerine getirmelerine rağmen haklarında, klimalı köpek oteli ve diğer binalar inşa ettiklerine dair şikayetler bulunan Türklerin, yalnız 2017’ye ait ödenmemiş 500 bin Euro’luk elektrik borcu olduğunu savundu.

Son Güncelleme: 05.10.2018 12:33
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