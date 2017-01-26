Eldik Askerinin Arnavut Kartalı Selamı Vermesi Yunan Savunma Bakanlığı’nı Karıştırdı

ELDİK (Yunan Alayı) mensubu bir askerin, Arnavut Kartalı selamı vermesinin, Yunan Savunma Bakanlığı’nı karıştırdığı bildirildi.

Simerini gazetesi, bu durumun, Yunan askerlerinin Arnavut Kartalı selamı vermesiyle ilgili ikinci vaka olduğunu; birkaç gün önce de Yunanistan’da Mesolongi acemi birliğinde görev alan 7 Arnavut asıllı Yunan vatandaşının, askeri üniformaları ile Arnavut Kartalı selamı verdiğini yazdı.

Gazete, Yunanistan’daki askerlerin 5 yıl hapis cezasıyla cezalandırılabileceğini yazdı.

Haberde, Rum Ulusal Halk Cephesi’nin (ELAM) de askerin bu pozuna tepki gösterdiği ve olayı kınadığı belirtildi.