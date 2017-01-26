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26 Ocak 2017 Perşembe 09:57

Eldik Askerinin Arnavut Kartalı Selamı Vermesi Yunan Savunma Bakanlığı’nı Karıştırdı

Eldik Askerinin Arnavut Kartalı Selamı Vermesi Yunan Savunma Bakanlığı'nı Karıştırdı
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ELDİK (Yunan Alayı) mensubu bir askerin, Arnavut Kartalı selamı vermesinin, Yunan Savunma Bakanlığı’nı karıştırdığı bildirildi.

Simerini gazetesi, bu durumun, Yunan askerlerinin Arnavut Kartalı selamı vermesiyle ilgili ikinci vaka olduğunu; birkaç gün önce de Yunanistan’da Mesolongi acemi birliğinde görev alan 7 Arnavut asıllı Yunan vatandaşının, askeri üniformaları ile Arnavut Kartalı selamı verdiğini yazdı.

Gazete, Yunanistan’daki askerlerin 5 yıl hapis cezasıyla cezalandırılabileceğini yazdı.

Haberde, Rum Ulusal Halk Cephesi’nin (ELAM) de askerin bu pozuna tepki gösterdiği ve olayı kınadığı belirtildi.

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