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Elcil’in Açıklamaları Rum Basınında

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil’in karma evliliklerden doğan ve Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı alamayan çocuklarla ilgili dün “Yenidüzen” gazetesinde yer alan açıklamaları, bugünkü Rum gazetelerine de haber oldu.

Elcil’in Açıklamaları Rum Basınında

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil’in karma evliliklerden doğan ve Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı alamayan çocuklarla ilgili dün “Yenidüzen” gazetesinde yer alan açıklamaları, bugünkü Rum gazetelerine de haber oldu.

05 Temmuz 2018 Perşembe 09:47
Elcil’in Açıklamaları Rum Basınında


Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil’in karma evliliklerden doğan ve Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı alamayan çocuklarla ilgili dün “Yenidüzen” gazetesinde yer alan açıklamaları, bugünkü Rum gazetelerine de haber oldu.

Haber Fileleftheros gazetesinde “Elcil ile Rum İçişleri Bakanının Vatandaşlıklarla İlgili Görüşmesi Ağustos Başında”, Alithia’da “Karma Evliliklerden Doğan Çocuklarla İlgili Vatandaşlıklar Masada- Rum İçişleri Bakanı’nın KTÖS Başkanıyla Görüşmesi 3 Ağustos’ta”, Haravgi’de ise “Elcil ile Rum İçişleri Bakanının Karma Evliliklerden Doğan Çocukların Vatandaşlıklarıyla İlgili Görüşmesi” başlıklarıyla yer aldı.
 

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Son Güncelleme: 05.07.2018 12:56
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