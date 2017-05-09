Güney Kıbrıs:
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09 Mayıs 2017 Salı 10:42

Elam, Rik’teki Türkçe Programlardan “endişeli”

Rum Ulusal Halk Cephesi’nin (ELAM), Rum Devlet Radyo ve Televizyon Kurumu’ndaki (RİK) Türkçe yayınlarla ilgili ne kadar bütçe ayrıldığı konusunda Meclis’e soru yönelttiği ve kanaldaki bazı programlara dair eleştirilerde bulunduğu bildirildi.

Elam, Rik'teki Türkçe Programlardan 'endişeli”
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Lefkoşa, 9 Mayıs 17 : Rum Ulusal Halk Cephesi’nin (ELAM), Rum Devlet Radyo ve Televizyon Kurumu’ndaki (RİK) Türkçe yayınlarla ilgili ne kadar bütçe ayrıldığı konusunda Meclis’e soru yönelttiği ve kanaldaki bazı programlara dair eleştirilerde bulunduğu bildirildi.

Alithia gazetesi, ELAM Milletvekilleri Hristos Hristu ile Linos Papayannis’in, RİK’te yayınlanan Türkçe radyo ve televizyon programlarının maliyetiyle ilgili soru yöneltmesi üzerine, geçtiğimiz günlerde görevinden istifa eden Rum İçişleri Bakanı Sokratis Hasikos’un, radyo programları için 130 bin 86 Euro, televizyon programları için de 299 bin 258 Euro ödendiğini söylediğini yazdı.

Haberde, 2015 yılında, bu programlar için toplam 429 bin 344 Euro harcandığı da belirtilirken, RİK’te 15 Kıbrıslı Türk’ün çalıştığı kaydedildi.

Gazete, Hristu ile Papayannis’in, “Mazi” (Birlikte) programıyla ilgili eleştirilerde de bulunarak, programın belli bir siyasi çizgisi bulunduğunu ve RİK’in, siyasi görüşlerle ilgili propaganda aracı değil, devlet kuruluşu olması gerektiğini; bu nedenle de, bazılarının hoşuna gitse de gitmese de, her türlü görüşe yer vermekle yükümlü olduğunu vurguladığını yazdı.

Habere göre Hasikos da, RİK Müdür Vekili’nin konuyla ilgili mektubuna atıfta bulunarak, gerek “Mazi” programının, gerekse genel olarak RİK’in amacının, tüm görüşlere yer vermek ve vatandaşın, görüşünü özgürce ifade edebilmesi olduğunu belirtti.

Gazete, RİK Müdür Vekili’nin mektubunda, “Mazi” programının geçmişte iki toplumlu faaliyetlerle de meşgul olduğunu ve stüdyoda Kıbrıslı Türkleri de konuk ettiğini; bu durumun bazı kişilerde, bu yayının belli bir siyasi çizgiye hitap ettiği izlenimini yaratmış olabileceğini kaydettiğini yazdı.

(GE/HÖ)

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