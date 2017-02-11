Güney Kıbrıs:
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11 Şubat 2017 Cumartesi 09:33

Elam Güney Kıbrıs’taki Tarihi Türk Eserlerinin Bakım Ve Onarımına İlişkin Ödeneğin İptal Edilmesini İstedi

ELAM’ın, Güney Kıbrıs’taki tarihi eserler ve camilerin bakımına ilişkin tüm ödeneğin, Kıbrıs Türk Malları Fonu’nun 2017 bütçesinden iptal edilmesi için değişiklik önerisi sunduğunu ancak tüm partilerin bunu tepkiyle karşıladığı belirtildi.

Elam Güney Kıbrıs'taki Tarihi Türk Eserlerinin Bakım Ve Onarımına İlişkin Ödeneğin İptal Edilmesini İstedi
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Lefkoşa, 11 Şubat 17 : ELAM’ın, Güney Kıbrıs’taki tarihi eserler ve camilerin bakımına ilişkin tüm ödeneğin, Kıbrıs Türk Malları Fonu’nun 2017 bütçesinden iptal edilmesi için değişiklik önerisi sunduğunu ancak tüm partilerin bunu tepkiyle karşıladığı belirtildi.

Alithia ve diğer gazeteler, ELAM Başkanı Hristos Hristu’nun dünkü meclis oturumunda, Kıbrıs Türk Malları Fonu’na ilişkin 2017 bütçesinin ele alınması sırasında, cami ve eski eserlerin bakımına ilişkin 355 bin 830 Euro’luk ödeneğin, bütçeden çıkarılmasını talep ettiğini yazdı.

Gazeteye göre, ELAM Başkanı Hristos Hristu’nun “yaşasın vatan, yaşasın din yaşasın aile” şeklinde slogan atmasının ardından milletvekilleri arasında kimin daha çok Rum-Yunan olduğu konusunda tartışma yaşandı.

ELAM Milletvekili Hristos Hristu, kendisinden önce konuşma yapan ve “vatan, din ve aile” sloganlarını mantık dışı olarak nitelendiren AKEL Milletvekili Yiorgos Yeorgiu’nun söylemlerine değindi. “Yani vatan ve dine inanan Rum ve Yunanlıların mantık dışı addedilmesi mi gerekecek”  şeklinde ifade kullanan Hristu, konuşmasının sonunda “yaşasın vatan, yaşasın din, yaşasın aile” diye bağırdı.

Gazete, bu açıklamanın ardından milletvekilleri arasında kimin daha çok Rum-Yunan olduğu tartışması yaşandığını belirtti.

Öte yandan Politis gazetesi, ELAM’ın, ilgili ödeneğin bütçeden çıkarılması önerisinin, DİSİ Milletvekili Eleni Stavru hariç herkes tarafından ret edildiğini yazdı.

(FK/FEZ) 
  

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